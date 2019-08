Denuncian falta de medicamentos en el Hospital General de Cancún

Familiares de los pacientes que se encuentran en el Hospital General de Cancún, denuncian que hace falta medicamentos, esto porque cuando van a buscarlos en la farmacia les dicen que por el momento no hay.

Por cuestiones de seguridad y petición de los testigos, no se revelará el nombre y serán cambiados por otro; Matua Morles, quien tiene a su hija hospitalizada por graves lesiones en el estómago, debido por ingerir alimentos en mal estado y que le ocasionó que le brote la tifoidea, detalló que cuando le recetaron los medicamentos, al momento de ir por ellos, le fue negado, esto porque ya no tenían en existencia.

“Es muy triste ver como el hospital no tiene medicamentos para todos los pacientes, mi hija necesita de ellos y la verdad no tengo mucho dinero para ir a comprar en las farmacias de la ciudad, donde cuestan más de 200 pesos, por ello es que tenemos el seguro, pero parece que no sirve de nada, me dijeron que en unos días llega el medicamento, pero hasta ahora nada”, dijo la madre desesperada.

De igual modo la señora Téllez, quien tiene a su padre delicado de salud, debido a la diabetes, en varias ocasiones la han regresado al momento de pedir los medicamentos que necesita su padre la regresan y le afirman que durante la semana ya contarán de nuevo con lo que necesita, pero dice que ya lleva más de cinco días esperando.

“Cuando una persona tiene diabetes es cuando más necesita de medicamentos y me enoja porque ellos mismos nos recetan lo que necesita mi papá y cuando vamos nos dicen que ya no hay, entonces para que nos recetan algo que ni ellos saben si hay, lo malo de todo esto es que los afectados no son ellos, sino nosotros”, enoja y gritando, así se expresó.

Cabe destacar que desde hace años el desabasto de medicamentos ha sido un problema en el estado y en toda la República Mexicana, donde el principal motivo, según los inconformes, es por el robo hormiga, es decir los mismos trabajadores roban los medicamentos y luegos venden a un precio más alto.

Hasta el momento este dato no ha sido confirmado por las autoridades competentes, lo cierto es que este conflicto no sólo ha sido en esta administración, sino desde administraciones pasadas.