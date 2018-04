Denuncian falta de agua en la escuela ‘Cecilio Chi’ en Solidaridad

Rebeca Vázquez González, secretaria del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria ‘Cecilio Chi’ del fraccionamiento Villas del Sol en Solidaridad, turno matutino, denunció el problema y riesgos a la salud que genera la falta de agua potable en el plantel.

La afectada comentó que ayer se cumplieron dos días consecutivos sin el líquido en ambos turnos.

En su desesperación lo padres de familia, amenazaron con cerrar la escuela hoy por la mañana, ya que los baños se han convertido en un foco de infección con el cúmulo de deshechos.Indicó que la problemática radica en el motor de la bomba descompuesto y cuesta 7 mil pesos renovarlo.

En este punto argumentó que no todos los padres de familia han podido aportar la cuota voluntaria, de ahí que no se cuente con los recursos para la reparación.Vázquez González, sostuvo que en ocasiones anteriores han llegado pipas con agua que aporta el ayuntamiento y, en otros casos, se compran.

La escuela primaria ‘Cecilio Chi’ en el fraccionamiento Villas del Sol se quedaron sin clases debido a que el comité de padres de familia decidió cerrar el plantel ante la falta de agua, alrededor de 140 niños de dos grupos de primero y dos grupos de segundo se quedaron fuera de la escuela porque los padres aseguran que los baños son un foco de infección.

El director del plantel Nelson Medina comentó que desde un principio el plantel fue entregado sin el servicio regular de agua potable y el líquido lo extraen de un pozo pero se quemó la bomba lo que causa la falta de agua.

Aseguró que solicitó una pipa a las autoridades educativas y está a la espera para que se pueda llenar la cisterna lo que podrá proveer del líquido alrededor de semana y media.

No obstante los padres de familia aseguran que no permitirán la entrada de los niños de no hacer el aseo de los baños.

La problemática también radica en la falta de recursos en los fondos del plantel tanto para arreglar la bomba del pozo como para hacer el contrato con la empresa Aguakan.

En este punto la secretaría del comité de padres de familia Rebeca Vázquez comentó que la empresa Aguakan cobra 50 mil pesos por hacer un contrato y conexión a la red hidráulica.

Alrededor de las 7:35 am, llegó a las instalaciones del plantel con una pipa de 10 mil litros.

