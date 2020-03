Denuncian en redes robos en el estacionamiento de la “Gran Plaza” Cancún

A través de las redes sociales, una pareja denunció el robo de sus pertenencias en el estacionamiento de la “Gran Plaza” Cancún, luego de que al salir para guardar sus compras en compañía de su esposo a su camioneta, se percataron que las puertas estaban abiertas y habían sido víctimas de la delincuencia.

De acuerdo a la publicación, la dama había acudido a la plaza para aprovechar las ofertas y promociones en las diferentes tiendas de ropa, pero antes de eso había ido a otro lugar, donde igual compró varios artículos y ropa, estos estaban cuando se bajaron para ir a la plaza ante mencionada, pero al salir del recinto observaron que ya habían sido robados.

Las víctimas al ver el hecho decidieron ir con los guardias de seguridad para reportarlo, pero se decepcionaron, ya que el mismo personal de las guardia privada, afirmó que no vieron nada, esto porque hicieron cambio de turno y nadie estaba rondando por el estacionamiento.

“Solo quiero compartir mi mala experiencia de hoy, y más que coraje me llena de indignación y de tristeza en lo que se ha convertido Cancún; fui a la Gran Plaza hice compras considerables en ropa, porque estaba a buen precio y bueno mi camioneta tiene los vidrios negros mi esposo llevó los paquetes a guardar y nos abrieron la camioneta llevándose todo.

Compartiendo esta mala experiencia con unos conocidos me comentan que ahí mismo les pasó exactamente lo mismo, nosotros fuimos con el vigilante, no para reclamar sino para alertar y su primera respuesta fue: yo no sé nada acabo de entrar a mi turno.

No me pareció mala su respuesta hasta que mis conocidos me mencionaron de sus robos igual al mío así que esto no es un caso aislado es una mafia y están coludidos, que mal estamos ya en verdad, hasta donde ha llegado el hambre o la maldad, que estamos haciendo tan mal como sociedad, no hay trabajos suficientes ”, parte del texto en redes.

Finalizó diciendo la mujer que si uno piensa ir a las plazas o a la antes citada, tener mucho cuidado y no dejar cosas de valor en el interior de coche, “si van a la gran plaza tengan cuidado y definitivo no dejen nada en el auto nada es nada”, concluyó.

