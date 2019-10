Denuncian en redes que cine de Cancún no limpia las salas

Un hombre quien en redes es identificado con el nombre de Norbert Sanc, publicó en redes que las salas del cine en Plaza Outlet, no son limpiadas correctamente, esto porque el cliente durante la película sintió mucha rasquera en sus brazos, por ello al salir de la sala se percató que sobre su cuerpo tenía unos sarpullidos, cosa que cuando entró no los tenía.

Al ver lo que le pasó, de inmediato avisó al personal del cine y reclamó su dinero, ya que él no se explica cómo es que le salieron esos sarpullidos, no sabe si fueron ácaros, pulgas u otro animal que se guardan en las sillas de los cines, lo cierto es que el hombre ante su impotencia lo difundió en redes y pidió que nadie vaya a ese cine.

De acuerdo con el hombre, el cine es el que está en Plaza Outlet Cancún, sin embargo la empresa responsable hasta el momento no ha dado alguna declaración sobre este tema, confirmando o desmintiendo lo sucedido, pero de acuerdo a las imágenes difundidas, al parecer la empresa le dio otros boletos para que vaya otro día y en cualquiera de las salas.

Cuando el afectado publicó las fotos, le llovieron los comentarios, algunos dicen lo siguiente, “¿qué pedo, qué es eso?, chécate eso, está cabrón, eso no son piojos, puede ser otro insecto que se guardan entre los cojines de las sillas”, en tanto Norbert respondió, “no tengo idea de que me picó pero me dolía mucho, me regalaron dos entradas para otra función, pero obvio no regreso”, algunas respuestas de Norbert.

De acuerdo con la publicación y las fotos de los boletos, el hecho ocurrió el pasado sábado 18 de octubre del presente año, alrededor de las 22:00 horas, cuando el hombre se percató de lo que tenía en su brazo, afortunadamente hoy su estado de salud de Norbert es estable y no tuvo que ser trasladado al hospital.

En este sentido Norbert pide a la ciudadanía cancunense a no ir al cine de esa plaza, ya que no sabe aún qué fue lo que le pasó o pico, pero él teme que le vuelva a suceder a otra persona y sea peor, “¡no vayan al cine de Plaza Outlet, tienen piojos!”, concluyó el texto del hombre.