Denuncian en redes basurero clandestino en la Región 102; Cancún

A través de las redes sociales, usuarios se quejaron de los mismos vecinos de la Región 102 por la falta de cultura al no tirar la basura en su lugar, ya que en la calle 22 con calle 143, existe un basurero clandestino, que el mismo gobierno y voluntarios lo limpian cada determinado tiempo, debido a que los vecinos tiran basura.

De acuerdo a los testigos de esa región, afirman que por varios años esa zona se ha caracterizado porque los mismos vecinos tiran basura de todo tipo, botellas de plástico, vidrio, aluminio e incluso se han logrado sacar partes de autos y llantas, por lo que cada determinado tiempo voluntarios y el gobierno limpian la zona.

Lo preocupante es que a pesar de que existe una advertencia, colocado por el mismo ayuntamiento, en el que dice que a cualquiera que se le sorprenda tirando basura en esa área de maleza será multado hasta con 200 mil pesos, las personas de ese lugar lo siguen utilizando como un basurero y no como lo que es.

“Es horrible ver que existan personas que no aman su región y sobre todo que no quieran cuidar su naturaleza y entiendo que se debe a la de cultura y enserio me enoja, creo que no saben que si siguen tirando basura, muy pronto nos moriremos, debido a la contaminación y si nos quedamos sin árboles y lo verde de ello nos quedamos sin oxígeno”, dijo uno de los vecinos de la Región 102.

En este sentido, la presidente municipal Mara Lezama, al inicio de su administración, inició una campaña en el que consiste limpiar de manera periódica y deshabilitar estos basureros que son utilizados de manera clandestina y en varias regiones la presidente ha estado trabajando de manera constante para evitar que se siga tirando basura.