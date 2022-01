Denuncian comerciantes altos cobros por recolección de la basura en Cancún

Los cobros por derechos por servicios de recolección de la basura en Cancún a comerciantes de este 2022 están por la nubes, pues de acuerdo con propietarios y propietarias de locales y establecimientos de diversos giros que operan en este destino turístico, el pago subió casi el doble a comparación del año 2021.

Haciendo una comparación, uno de los afectados, quien no quiso proporcionar su nombre por temor a las represalias del Ayuntamiento y Red Ambiental, mencionó que él tiene una tienda de abarrotes y novedades y le están cobrando 4 mil 860 pesos mexicanos, cuando anteriormente pagaba 2 mil 500 pesos y le están cobrando 141 kilos por siete días.

Desglose del pago

“No es posible esto que nos hacen al comercio en Cancún, nosotros contribuimos con la economía y lo único que hacen es perjudicarnos, además, la pandemia nos afectó y aún nos estamos levantando poco a poco, vivimos al día, por ello solicitamos una solicitud de apoyo a Siresol, esperamos nos hagan caso a la llamada de auxilio”, dijo el señor.

Este no ha sido la única queja que hicieron llegar a este medio, también otra señora, quien tampoco quiso dar su identidad, ella tiene un puesto de comida y reconoce que sí tira basura, pero le están cobrando de más, ella en 2021 pagó arriba de 7 mil pesos y ahora le están haciendo que pague casi 16 mil pesos mexicanos.

“También solicité a Siresol mi formato para decir que no me alcanza para pagar tanto, en verdad se me hace un abuso por parte del Ayuntamiento y de la empresa nueva, que parece solo se vino a aprovechar de Cancún, al querer cobrar mucho más, su excusa es que la tarifa subió por kilo de basura, eso se me hace absurdo”, comentó la mujer.

Gracias al formato que uno de ellos proporcionó se logra ver lo que les cobran y según la Tesorería Municipal del área de Solución Integral de Residuos Sólidos tiene descuento, I.A.D.S. 10% SERV. DE RECOLECCIÓN TRANSP. Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS; 10% DESC. DE DERECHO EJERC. DE SERV. DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE PROG. y SIRESOL CORRIENTE.

Y para acabarla, la fecha límite para hacer el pago es hasta el 28 de febrero del presente año, es decir, tienen poco más de un mes para realizar el depósito. Hasta el momento los afectados están a la espera de que Siresol les dé una respuesta, es decir, prevén que les respeten el pago al del año pasado o mínimo un descuento al monto a pagar del 2022.

