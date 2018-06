Denuncian ante la PGR a Laura Fernández.|

El candidato a la presidencia municipal de la coalición Morena-PT en Puerto Morelos; Juan Pablo Aguilera Negrón, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), a la alcaldesa con licencia Laura Lynn Fernández Piña, por presuntos delitos electorales y además amenazas, agresiones, intimidaciones y acoso con armas de fuego, desvió de recursos públicos, entre otros.

Expuso que en Puerto Morelos, de la mano con Andrés Manuel López Obrador y todo el pueblo, el próximo 1 de julio, se dará el cambio, sin embargo el último reducto del Borgismo todavía quiere perpetuarse a través de Fernández Piña, por lo que solicitó respetuosamente al gobernador Carlos Joaquín González para que los respalde con la finalidad de que se dé un proceso electoral en paz.

En entrevista afuera de las instalaciones de la Fiscalía de la Nación en esta localidad, afirmó que ante el Ministerio Público de la Federación, presentó su denuncia y aportó pruebas, ante la serie de agresiones a su familia y a su persona, al tiempo de responsabilizar a la alcaldesa con licencia y candidata del PRI-PVEM-Nueva Alianza, Fernández Piña, de cualquier cosa que les suceda. “Estoy aquí pidiendo justicia y hago un llamado al gobernador Carlos Joaquín González para que ayude a los ciudadanos de Puerto Morelos a elegir libremente”.

Destacó que hace una semana y media se dieron a conocer encuestas en donde está muy por encima la “planilla del pueblo” de las preferencias electorales, por lo que se han recrudecido las agresiones en su contra e incluso se han detonado armas junto a su domicilio.

Recalcó que no tiene ningún nexo con el narcotráfico, sino al contrario Laura Fernández “es la delincuente, camino libremente con señoras, niños, no viajo en camionetas blindadas como ella, no tengo nada que temer”, resaltó.

Su esposa confirmó, ha sido amenazada e incluso automóviles los han querido atropellar con automóviles y perseguido, también su hija, destacó, “ lo mismo que han sido fotografiadas y videofilmadas, además de detonar arma de fuego”.

“Soy un ciudadano que quiere cambiar la situación social y económica de la gente, por lo que tienen la preferencia y el respaldo popular. Represento a la planilla del pueblo que se enfrentan a un régimen caduco y casi extinto que representa el ex gobernador Roberto Borge ahora preso. Siendo Laura Fernández uno de los últimos brazos de ese grupo”, reiteró.