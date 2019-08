Denuncian albañiles condiciones de semi esclavitud en construcción en Playa del Carmen.

1 /3 Los afectados se manifestaron frente al palacio municipal. Este es el registro del sitio denunciado. Aunque el sitio fue clausurado, los trabajadores continúan laborando.

Como Gaudencio Miguel Chimal Mas y Alejo Chimal Mas fueron identificados los capataces de un edificio en construcción ubicado en calle 31S y calle Caobas de la colonia Ejidal señalados de agredir y no pagar a los trabajadores de la construcción: Diego Morales, Hermelindo Pérez y Alejandro Ruiz.

Según los afectados procedentes del estado de Tabasco y Chiapas fueron contratados desde hace cinco meses para trabajar como albañiles en la citada obra, sin embargo tras recibir una paga miserable, contantes malos tratos y menos de una hora para comer por día decidieron concluir la relación laboral.

Diego Morales, Hermelindo Pérez y Alejandro Ruiz, como se identificaron los trabajadores explicaron a los medios de comunicación que trabajaban jornadas de 12 horas diariamente, pero solo tenían una hora para comer por día y en ocasiones ni siquiera eso.

Agregaron que trabajaban sin contrato, sin equipo de seguridad o prestaciones sociales, acorralados por la necesidad de llevar sustento a sus hogares, hasta que este día el cabo identificado como Gaudencio Miguel Chimal Mas cacheteó a uno de los empleados y lo corrió del sitio.

“Desde que entramos estamos en las mismas condiciones. Todos, los 22 trabajadores. El señor nos dijo que ya no había trabajo, nos pedía mucho avance, pero el señor es prepotente; nos gritaba nos insultaba”, dijo Diego Morales, uno de los afectados por las condiciones de semiesclavitud en que laboraban.

Entre las acusaciones está el señalamiento del más joven de los trabajadores quien cuestionó los malos tratos de los empleadores o peor aún, atreverse a cachetearlo para que trabajara más rápido. “Pues sí, los golpes, obvio, ¿cómo te puede cachetear un cabo? Si estás en tu trabajo y por no hacer las cosas que no están bien no tienen derecho a cachetearte, concluyó.