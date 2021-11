De nueva cuenta, sale otra denuncia al público sobre acumulación de basura por falta de recolección en la ciudad de Cancún y es que hace unos días, el 11 de noviembre, en este medio de comunicación le presentamos el caso de dos zonas en particular, en donde la empresa encargada de la recolección no había pasado, al grado de que habían más de 40 bolsas de desechos.

Hoy vecinos de la Supermanzana 107, denunciaron el mismo caso, desde hace tiempo dejaron de pasar, provocando que la zona se convierta en un foco de infección y peligro para los habitantes, este lugar se encuentra en el fraccionamiento Paraíso Maya en la manzana 32, justo en el área para que los vecinos depositen su basura.

En el sitio se logra ver bolsas negras con comida, platos, vasos, objetos de metal, madera, plastico, aluminio, latas, además de hojas de árboles, ramas y escombro, incluso hay llantas y colchones, pues debido a la falta de recolección, vecinos aprovechan para tirar todo lo que ya no les sirva en casa.

Los afectados hablaron al respecto

Denuncian acumulación de basura por falta de recolección en la Sm 107 de Cancún

Uno de los afectados apodado como ‘Choky Rabioso’ comentó lo siguiente:

“Esta nueva empresa antes recogía de todo, cuando tenía su competencia, ahora nada y sus checadores ya no andan detrás de los camiones viendo que recojan, ahora dicen que solo basura doméstica y cuando supuestamente dijeron mientras esté en bolsas de basura lo levantan, yo tenía pura hojas de árbol que recojo en la calle y resulta que no la llevaron que por sus checadores los regañan”, dijo el vecino.

Otra vecina, Lucesita Álvarez, también demostró su descontento por la situación, “eso ya no es de admirarse ya es d siempre ya no será el covid que nos mate será la infecciòn de toda la basura q hay en los contenedores es un asco donde quiera ya parece que no hay nadie que ponga orden en Cancún”, señaló.

Ante esta situación piden la inmediata intervención de las autoridades correspondientes en el tema y den una solución, ya que si esto sigue, temen los residentes que la acumulación sea mayor a la que está ahora.

