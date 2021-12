Denuncian acumulación de basura, otra vez en la Sm 251 de Cancún

De nueva cuenta vecinos de la Supermanzana 251 de Cancún, fraccionamiento Paraíso Maya, vuelven a alzar la voz para pedir ayuda de las autoridades y la intervención de la empresa de la recoja de basura, ya que por segunda vez consecutiva, el camión recolector no ha pasado desde hace varios días.

En una transmisión en vivo de una de las vecinas, a través de sus redes sociales, evidenció la acumulación de desechos, así como la falta de recolección y conciencia, no solo del gobierno municipal, sino también de sus propios vecinos, ya que algunos no amarran correctamente sus bolsa y en vez de ponerlo en los contenedores dejan que caiga al suelo.

“Es terrible el olor que desprende esta montaña de basura, la falta de recolección ha provocado esto, pero también de nosotros como vecinos, al no saber colocar nuestras bolsas, dejamos que caigan en el piso y los perros lo rompen, por ello cuando pasan los basureros ya no lo quieren llevar, pero también eso pasa porque no pasan a levantarlo a tiempo”, señaló la mujer identificada como Ruby.

Durante la transmisión mostró que no solo en los contenedores había desperdicios, sino también en los alrededores, al grado de observar artículos de madera, metal, ropa, botellas de vidrio, unicel, cajas de cartón y hasta una perrita que abandonaron en la zona, junto a sus cachorros y se cubrían con tela y una caja de manera.

La afectada indicó que estos desechos están desde hace más de dos días y hasta la redacción de esta nota no habían acudido a recoger las bolsas, además, hizo un llamado a Servicios Públicos del municipio Benito Juárez para la recoja de basura vegetal y demás productos que la empresa, Red Ambiental no puede o quiere llevar.

Parece que cada vez son más las denuncias por este motivo, falta de recolección, en tan solo en los últimos meses, este medio de comunicación ha publicado más de 10 casos, en diferentes puntos de la ciudad de Cancún, donde los afectados afirman que la falta de supervisión ha hecho que Red Ambiental falle en ocasiones en sus rutas y horarios.

