Denuncian a taxista por “sedar” a una pareja para robarles en Cancún

Parece que los robos por parte del gremio taxista continúa en Cancún, pues hoy se supo que una pareja joven identificados con los nombres, Andrea “N” y Omar “N”, fueron víctimas de un operador, al ser presuntamente sedados por medio del gel antibacterial, ya que despertaron horas después sin sus pertenencias y en diferentes puntos de la ciudad.

Lo hechos ocurrieron de la siguiente manera, la pareja fue a una reunión de amigos en el bar “La Vicenta” en plaza Solare, en la Plaza de Toros, que duró unas horas, sin embargo, como “la noche es larga”, decidieron seguir la fiesta y se dirigieron al bar “Chantat”, donde terminaron alrededor de las 3:50 horas, la mujer, Andrea, al ver que su novio estaba ebrio, decidieron pedir taxi y dejar su vehículo.

El presunto taxista culpable tienen entre 25 a 30 años

Estando a bordo del vehículo, el taxista de unos 25 a 30 años de edad, le ofreció gel antibacterial, pasaron los minutos y fue hasta el día siguiente cuando la mujer y el hombre despertaron en diferentes lugares, Omar estaba cerca de los edificios en el famoso Ombligo Verde, mientras que la mujer fue abandonada cerca de la farmacia Yza en la avenida Palenque y Cobá.

Aparentemente la mujer no sufrió de abuso sexual, violación o algún delito contra la mujer, más que robo de todas sus pertenencias, como lo que le sucedió a Omar, que regresó a casa sin nada, más que con la ropa que tenía puesto, tras esto es por ello que la pareja procedió a denuncar ante las autoridades correspondientes.

Interponen la denuncia ante la Fiscalía de Quintana Roo

Se supo que el número económico del taxi es 1394 con placas de circulación A599KTRZ del estado de Quintana Roo, es de mencionar que así como la pareja denunció ante la Fiscalía General del Estado, lo hicieron ante el Sindicato Andrés Quintana Roo, pero no le dieron seguimiento. Las carpetas de investigación están bajo los números FGE/QR/BJ/DEL/3284/2020 y FGE/QR/BJ/DEL/3285/2020.

Por último, es muy importante recordar que antes y durante de abordar un taxi tienes que tomar en cuenta lo siguiente, no estar distraído con el celular, antes de subir al taxi fijarse en el número, no permita que suba otra persona, llamar a un familiar para enviarle el número y la ubicación en tiempo real, ver el rostro del conductor, no subir si hay otra persona a bordo y subir en el asiento trasero. La Verdad Noticias.

