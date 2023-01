Denuncian a taxista en Cozumel por intento de abuso.

Una turista nacional acusó a un conductor de taxi con número 759 de Cozumel, de intentar abusar de ella al finalizar un servicio. Los hechos fueron denunciados a través de un video en redes sociales. La víctima indicó que la policía no hizo nada.

La mujer oriunda de Ciudad de México, acudió la noche del lunes hasta el sindicato de taxistas para reportar al chofer del taxi, por un supuesto abuso sexual. La visitante y su compañera fueron atendidos por uno de los delegados del sindicato, quien escuchó a los afectados frente al presunto agresor, quien permanecía parado junto a su unidad.

"Nos llevó a Punta Sur, el señor se portó bien, nos trató bien como un buen servicio. Despúes regresó por nosotros, y nos llevó a un lugar, nos esperó, y le pedimos que por favor nos regresara, le pagué 1,500 pesos por llevarnos a Punta Sur, esperarnos, luego llevarnos al hotel y luego llevarnos a Chen Río.

Cuando el señor regresó por nosotros, yo pensaba darle una propina de 500 pesos y le pedimos que nos llevara a un restaurante, nos llevó y traté de pagarle 500 pesos de propina y cuando le iba a pagar, él me trató de besar y me trató de tocar y le pregunté por qué hacía eso si solamente quería pagarle una propina", explicó en video.

La acompañante, dijo que si lo ocurrido no fuera verdadero, el chofer no hubiera querido regresar la propina. Llorando, la afectada dijo que el taxista que se identificó como Antonio, empezó a suplicar que no dijera nada, que se callara y que dejara de llorar, además de regresarle los 500 pesos que se había ganado de propina.

En otro video, la tuirista mexicana hizo un llamado para tener cuidado con este tipo de individuos, pues no les importa que los quieran ayudar. "Lo único que quiero es que se cuiden porque la policía no hace nada", destacó en el clip.

Sobre los hechos, José Luis Taylor González, capitán y responsable del despacho de Seguridad Pública en la isla, aseguró que no hubo una denuncia, ni se solicitó el apoyo al 911, por lo que los oficiales no tuvieron conocimiento de lo sucedido.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Taxistas "Adolfo López Mateos", Arturo Payán Tejero, dijo que ya se tomaron las medidas en contra del chofer, pero la información detallada se dará a conocer hasta el día miércoles.

