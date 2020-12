Denuncian a taxista de Cancún por masturbarse frente a una mujer ¡indignante!

Una mujer fue víctima de un “depravado sexual” en la ciudad de Cancún, luego de presenciar a un taxista masturbandose en el interior de su vehículo, pues ella le hizo la parada para subirse e ir a su destino, sin embargo, el hombre la recibió de esta manera, por ello la dama decidió tomarle foto a las placas, al número económico del taxi y al rostro del taxista.

De acuerdo a la denuncia que hizo la víctima en redes sociales, el hecho ocurrió este día en la Región 103, alrededor de las 10:20 horas, cuando se dirigía con rumbo a su trabajo, ella relató que por el tiempo, ya que se le hizo tarde, decidió pedir taxi en la avenida, al ver que veía uno taxista le hizo la parada.

La denuncia está en redes sociales

“Buenos días, jamás pensé que esto me podría pasar a mí, esto me pasó hoy a las 10:20 de la mañana iba rumbo a mi trabajo se me estaba haciendo tarde por lo que quise tomar un taxi para llegar a tiempo, el taxi lo tomé en la región 103, quiero comentar que iba vestida con pantalón, sudadera y tenis”, dice parte del texto.

Continuó diciendo que al ver que el taxista se detuvo y no se acercó donde estaba la mujer, decidió caminar hacia la unidad, pero su sorpresa fue la siguiente, “al llegar queriéndome subir me di cuenta que el chófer tenía bajados los pantalones y se estaba masturbando frente a mi, lo primero que hice fue quedar en shock”, señaló la víctima.

Exhiben el rostro del taxista en redes sociales

Es importante mencionar que el número económico del taxista es 5115 y las placas de circulación 28-44TRU del estado de Quintana Roo, por ello es que pide que nadie se suba a esa unidad y principalmente las mujeres tengan cuidado al abordar un taxi y siempre fijarse del número económico, así como del rostro.

“Si no me hubiera dado cuenta, lo hubiera abordado tal vez no estaría contando esto o la historia pudo haber sido diferente, por favor chicas no aborden este taxi y compartan por favor esta publicación para que todas tomen sus precauciones”, concluyó la presunta víctima en su texto que publicó en Facebook. La Verdad Noticias.

