Denuncian a presunto acosador en Cancún, engaña a las mujeres con trabajo

Un hombre identificado como Fredo García y OBERGARCIASS, nombres según sus perfiles de Facebook, es el presunto responsable de engañar a mujeres menores de edad en Cancún, diciéndoles que para que sean contratadas, tienen que ir con él a un hotel, pero cuando ellas no acceden las llama “zorras”, las afectadas piden tener cuidado con este sujeto.

De acuerdo a información de redes sociales, el hombre lanzó una publicidad con las características que él necesita para encontrar a las mujeres, sin embargo lo preocupante es que no acepta a nadie que sea mayor de edad, tienen que ser menores, entre 15 a 17 años de edad, además las invita a un hotel para realizar cosas indecorosas.

Alertan a mujeres por presunto acosador en Cancún

Algunos mensajes fueron filtrados en redes, a través de dos fotos, en donde se aprecia claramente el acoso sexual y chantaje de Fredo García, pues el sujeto le pregunta a la afectada su sexo y su edad, además le propuso lo siguiente, “las de tu edad es muy difícil que las contratemos, si quieres hacemos un trato, tu haces algo por mi y yo por ti; vamos a un hotel y te explico, ¿te animas?”, escribió.

El supuesto acosador pensó que esta mujer iba a caer, pero no se dejó pues enseguida la chica le contestó, “maldito cerdo degenerado te voy a reportar a Facebook y te voy a exponer para que se te quite lo machito, te voy a reportar con la policía cibernética pendejo”, pero el individuo le respondió, “como quieras maldita zorra por eso no prosperará tienes que arriesgar para ganar, puta barata, buena suerte”.

El presunto acosador eliminó sus cuentas de Facebook

Es de mencionar que al ingresar a www.facebook.com/OBERGARCIASS y buscar el nombre del presunto responsable en Facebook, ambos perfiles ya fueron eliminados, pues la misma página arroja una ventana con la siguiente leyenda, “esta página no está disponible, es posible que se haya eliminado”.

Por último, este usuario en redes no ha sido el único que solicita a mujeres menores de edad, pues también denunciaron a Tadeo Fernandez, ya que solicita incluso a niñas para trabajar, de 9 a 20 años, además de que la chica sea de “pueblo o rancho”. Por estos individuos, las autoridades piden no dar y evitar caer en estos supuestos trabajos que podría terminar en una desgracia.

