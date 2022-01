Denuncian a policías de Isla Mujeres por golpear a menor por no usar cubrebocas

A través de una denuncia y un video, la madre de un menor de edad, quien no quiso dar su nombre, evidenció a policías de Isla Mujeres, Quintana Roo, por golpear y detener a su hijo, además, indicó que no respetar los derechos del infante, todo porque no tenía cubrebocas, los hechos ocurrieron el pasado domingo 23 de enero.

De acuerdo a información de la mamá esto ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal del antes mencionado municipio instalaron un filtro de seguridad en el ejido para revisar a todo aquel que pase por la zona, según, para evitar que se esté cometiendo algún delito, pero lugareños dicen que es para extorsionar.

Abuso de autoridad

El motivo de la detención del muchacho fue porque no estaba utilizando cubrebocas y ante esto, le pidieron que se detenga, es de mencionar que el menor iba en una bicicleta, durante la revisión los oficiales le pidieron que deje de grabar los hechos, ya que el joven detectó abuso de autoridad y por ello comenzó a levantar evidencias.

Relato del jovencito dijo que lo cachetearon y agredieron verbalmente, además, los policías que aparecen en el video y que son los presuntos culpables, fueron identificados como Jose Martín D. Á. y Maudelio G. P., ambos se encargaron de agredir a la víctima, así como de quitarle sus pertenencias.

En minutos llegó al lugar de los hechos y también comenzó a grabar, allí los oficiales intentaron esclarecer los hechos, la progenitora afirmó que en ningún momento su pequeño le llamó a ella a su celular, pues los “polis” le quitaron su celular, fue gracias a la llamada que realizó la mamá que descubrió todo.

Por último, se supo que la patrulla donde subieron a la víctima es la unidad 6046 y llevado a las instalaciones de la corporación; hasta el momento ninguna autoridad ha dado alguna declaración al respecto, pero se sabe que después de la discusión entre agentes y el familiar, soltaron a detenido y le pidieron porte el cubrebocas.

