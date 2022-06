Denuncian a edil de Chetumal, Yensunni Martínez por maltrato

La alcaldesa, Yensunni Martínez Hernández de Chetumal, fue denunciada públicamente a través de un video en la red social YouTube , por una ex trabajadora de la Comuna que asegura fue objeto de humillaciones por parte de la edil , “quien me obligó a limpiarle popó de perro del calzado que traía puesto con papel sanitario”.

La denunciante quien dijo, ahora temer por su vida y la de sus familiares, hizo responsable de cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella a cualquier miembro de su familia, a la edil oreista, Yensunni Martínez Hernández, a quien responsabilidad de los problemas emocionales que hoy día presenta.

“Es imposible poder contar todas las veces que me humilló delante de mis compañeros, me quería de su sirvienta prácticamente, me hacía salirme de mis labores para comprarle su despensa, cargarle gasolina a su auto. Me decía inútil buena para nada, incluso se metió con mi mamá porque me dijo que había criado a una pendeja”.