Denuncian a dirigentes del SNTE en Chetumal por nepotismo

Durante la tarde de este 16 de junio las puertas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 25 en Chetumal, se abarrotaron por un grupo de trabajadores jubilados pertenecientes al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación debido a una serie de irregularidades en la asignación de plazas de intendencia y administrativas de los institutos educativos.

Los trabajadores manifestaron su inconformidad ya que de acuerdo a lo estipulado entre el SNTE y la SEQ las plazas de los jubilados debería asignarse a cualquiera de sus hijos; sin embargo, estas plazas fueron asignadas a familiares de los directivos de esta sección.

Ese fue el caso de Araceli Caballero Ramos quien asegura que después de haber trabajado 30 años como intendente la plaza la que contaba debería ser cedida a su hijo sin embargo fue otorgada al hermano del maestro Jimi Moo quien forma parte de la comitiva de la sección 25.

“Así estamos inconformes, mi hijo está en contrato, no tiene servicio médico, tampoco prestaciones, no es justo lo que hicieron. Yo no quiero una nueva plaza, lo que yo quiero es que la clave que yo tenía me la respeten y se la den a mi hijo, porque es por ley que nos pertenece a nosotros los intendentes”, dijo.

Exigen les respeten las plazas

Más allá de exigir una nueva plaza los trabajadores piden que se le respete la clave de su antiguo puesto de esta forma podrán contar con un salario ya que a diferencia de los maestros los intendentes no reciben ningún peso cuando se jubilan.

Otro de los denunciantes aseguró que se jubiló desde el 2015 y desde entonces hizo realizar el trámite correspondiente para ceder su plaza a un familiar pero no obtuvo respuesta por parte del sindicato.

“No he obtenido respuesta clara por parte del SNTE sección 25, y más a partir de la pandemia, cuando el diálogo fue prácticamente nulo”, dijo el protestante Luis Artemio Arjona.

Sin embargo tiempo después aseguró que, el encargado de atender al personal de apoyo le asignó su plaza a su propio hijo, por qué ahora se manifiestan en contra de esta sección para que le regresen su plaza.

