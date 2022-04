Denuncian a banda de presuntos taxistas violadores en Cancún

En entrevista exclusiva para La Verdad Noticias, Diana Miramontes, integrante del colectivo feminista, Malinches Ingobernables, señaló que entre el mes de marzo y abril del presente añola Fiscalía General del estado tiene al menos 7 denuncias por violación de presuntos taxistas, quienes utilizan el mismo modus operandi.

Recalcó que al día contabilizan una denuncia por caso de violación hacia la mujer, “muchos de estos casos, hemos detectado que son taxistas utilizando el mismo modus operandi, rocian un sanitizante a ellas y quedan inconsientes, como 6 y 7 horas, de allí se las llevan a moteles y las abandonan en el Periférico o Arco Vial”, dijo.

Detalló que el último caso se supo, luego de que el presunto culpable, no solo violó a la señorita, sino que también se robó el Iphone, gracias a ello, rastrearon el aparato electrónico y lograron dar con la localización del aparente violador, mismo que no fue detenido por las autoridades, ya que no habían pruebas, fue por ello que la afectada decidió interponer la denuncia ante la FGE.

Las investigaciones continúan

“Lamentablemente las autoridades no se llevaron al sujeto, por no haber pruebas, por eso la víctima procedió a la denuncia, el número de taxi es el 4851. Fuentes cercanas a la Fiscalía de Quintana Roo, indicaron que este caso habría sido el séptimo en menos de un mes, por lo que es importante pedirle a la ciudadanía denunciar los hechos”, recalcó.

Destacó que son varias las unidades utilizadas como taxis, mismas que, no saben si se trata de verdaderos taxistas o sujetos haciéndose pasar por operadores,

Por último, recordó que el número de feminicidios, de enero a marzo, se han contabilizado más de 18 casos de manera oficial, sin embargo, según sus números, ya tienen más de 33 denuncias, esto se debe, según Diana, a que existen hechos que la autoridad los cataloga como homicidios dolosos, “lamentablemente la violencia y abuso sexual también han incremnetado”, concluyó.

