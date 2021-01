Denuncia mujer acoso y amenazas de un taxista en Cancún; el taxi es clonado

Parece que el acoso hacia las mujeres continúan en Cancún, pues una chica de identidad reservada expuso lo que ella vivió al abordar un taxi que supuestamente clonado, donde además de estar expuesta físicamente, recibió amenazas en su contra, por ello es que alerta a todas las personas en general a tener cuidado.

De acuerdo al testimonio de la dama, fue alrededor de las 23:00 horas, cuando al salir de su trabajo del hotel Royalton y al llegar al paradero donde el autobús de transporte de personal deja a los trabajadores, se acercó un joven con su taxi y tanto a ella, como a otros compañeros les ofreció el servicio, a lo que ellos accedieron.

El responsable es un operador de taxi clonado

La víctima relata que para su mala suerte, ella era la última que tenían que dejar, señaló que el taxista justo antes de que ella bajara de la unidad, le propuso salir y le pidió su número, “me dijo que me invitaba a salir, pero yo me negué a darle mi número, lo feo fue que era de esos autos que se cierran en el volante por que no tenía seguros me espante y empeze a gritar, me abrió y solo me dijo recuerda que ya se en donde vives”, escribió.

Recalcó que después de esto, al día siguiente decidió ir a denunciar el acto ante el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo y le dijeron que el taxi es clonado, en otras palabras se deslindo de la responsabilidad, “según es taxi clon, también comente que ya los taxis parecen colectivos y en el sindicato me dijeron es lo que hay, osea me mandaron a la chingada en pocas palabras estos taxis están organizados”, comentó.

El mismo taxista asató a un hombre

Recalcó que este tipo de taxistas no sólo acosan y hacen de las suyas con mujeres, sino también con cualquiera persona que se sube, ya que explicó que días después un compañero de trabajo abordó el mismo taxi y fue asaltado, “3 días después a mi compañero que subió a uno de estos le tocó ser el último en que lo lleven y lo asaltaron”, detalló.

Por último, pidió a toda la población en general tener cuidado de este tipo de operadores de taxi en la ciudad de Cancún, ya que van con quien sea, con tal de hacer maldad, “no sólo es a mujeres si no también a todos los que bajamos de trabajar, así que, tu esposa si un día no llega del trabajo ya sabes que le pudo a ver pasado”, concluyó. La Verdad Noticias.

Imágenes de ilustración.

