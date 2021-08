Luego del anuncio del regreso en clases a Quintana Roo de manera voluntaria el lunes 30 de agosto de 2021, maestros expresaron a este medio de comunicación sus inconformidades, pues temen trabajar doble, es decir, habrá alumnos que no irán a las aulas y ellos tendrán que hacerlo de manera virtual, sin embargo los docentes no saben cómo será la estrategia para impartir clases de manera simultánea.

Una maestra del CECyTE plantel Cancún III, quien no quiso que su nombre sea revelado, por temor a las represalias, afirmó que hasta este momento no han sido capacitados para el “ansioso” regreso a clases.

Denuncia maestra falta de capacitación para el regreso a clases en Cancún

“Espero que no nos hagan trabajar doble, porque no creo que nos suban el sueldo, aun no sabemos cómo vamos a abarcar a tantos alumnos, no se si tendremos un equipo especial para transmitir las clases o van a grabarla para luego hacérselas llegar a los que están en casa, todo eso aun no sabemos como sera”, manifestó.

Reiteró la docente que ese no es el único problema, pues al menos en el plantel donde ella labora, hace falta limpieza y reparación de muebles, así como insumos, gel antibacterial, alcohol, tapetes sanitizantes, así como equipo especial para que haya en cada salón de clase, “hacen falta muchas cosas, no entiendo como en una semana harán todo eso, nosotros regresamos este lunes obligatoriamente”, subrayó.

Añadió que ella no está de acuerdo del regreso a clases, entre todo lo antes mencionado, recalcó que los contagios siguen y la vacuna no es seguridad de que no se contagie y si no hay un control estricto con los jóvenes y adolescentes, puede haber incluso un rebrote, por ello hizo un llamado a la dirección del CECyTE Quintana Roo y a las autoridades estatales para vigilar este regreso del 30 de agosto de 2021.

“Esperemos que esto no se salga de control, y tengo hijos y no permitiré que regresen a clases presenciales, al menos este año no, el próximo ya veremos, lo cierto es que asi como yo hay muchos que tienen miedo de hablar y temor a quejarse, por las represalias y hoy día sabemos que el trabajo en estos tiempos es muy escaso”, concluyó la maestra.

