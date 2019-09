Denuncia discapacitado a BBVA Bancomer por despojarlo de su casa en Playa.

Antonio Torres García.

Luego de más de diez años de intentos por rescatar su domicilio ubicado en el fraccionamiento Playa Azul, Antonio Torres García, pidió ayuda a las autoridades ante el despojo del que se dice víctima por parte de la hipotecaria BBVA Bancomer en complicidad con jueces que han dado la razón a la empresa y ahora deberá dejar la casa que adquirió desde el año 2008.

En rueda de prensa el doctor Antonio Torres García expuso ante los medios de comunicación que es víctima de uno de los casos de despojo -que abundan en la Riviera Maya-, solo que en este caso es por parte del brazo hipotecario del banco BBVA Bancomer.

Explicó que en el año 2008 adquirió la propiedad mediante un crédito hipotecario, sin contar con que dos años después, en el 2010, sería víctima de una embolia que lo incapacitó de porvida ocasionándole que empezara a incumplir con sus pagos, sin embargo no se rindió y reestructuró la deuda.

Señaló que en el año 2011 y tras difíciles negociaciones con los ejecutivos de BBVA Bancomer logró reestructura la deuda cuyo anticipo en pagos ascendía a 250 mil pesos, sin embargo fue informado en este año que no existe tal pago, por lo que tendrá que dejar la vivienda.

“He ido cuatro veces ante los jueces me han visto la situación en la que estoy y me negaron el amparo entonces estos ladrones de cuello blanco van a llegar y me van a desalojar, no es justo señores, no es justo”, dijo ante los medios de comunicación.

Finalmente explicó que él y su familia viven en la zozobra debido a que no hay fecha de expulsión y que esta será emitida por un juez, por lo que ya asistió a instancias como la presidencia municipal o a Derechos Humanos donde le han dicho que no pueden hacer nada debido a que se trata de un banco.