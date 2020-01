Denuncia ciudadana; pareja de motodelincuentes azota Playa.

Los operativos de Seguridad Pública Municipal no han rendido frutos.

Una mujer alertó a la ciudadanía a extremar precacuciones luego que un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta la sorprendieron cuando circulaba en su bicicleta con su bolso de mano en la canastilla y que tras emparejarse a la altura del semáforo de Avenida 30 y Constituyentes en la colonia Centro la mujer le arrebató el bolso de la canastilla para acto seguido darse a la fuga.

“Mi nombre es Lara y quiero dar un testimonio de algo que me pasó la semana pasada en el centro, pues yo iba en bicicleta super tranquila y de repente se me acercó una motoneta con dos personas el chavo iba manejando y se acercaron a mi y me espantó, pensé que me conocían y de repente la chava agarró mi bolsa y pues sí me quedé en shock porque en el centro nunca me había pasado nada así ni sabía de alguien que le hubiera pasado pues entonces hay que estar muy atentas porque esto nos saca mucho de onda”, dijo la agraviada.

Los hechos ocurrieron la última semana de diciembre cuando “Laura” se desplazaba en su bicicleta en la colonia Centro sobre la avenida Constituyentes, pero al llegar al semáforo de avenida 30 una pareja a bordo de una motocicleta le dio alcance y tras despojarla de su bolso de mano huyó con rumbo desconocido.

“Me espanté muchísimo, a parte en la bolsa llevaba mi celular, mis llaves de la casa mi INE, pues todas mis cosas, digo lo material no me interesa, pero sí al final lo que da más coraje es tu persona, sí gracias a Dios no me pasó nada, pero aún estoy un poco nerviosa, desconfiada y esto es un aprendizaje para estar alerta y pues a todas las chavas que van en bicicleta, así súper cuidado, no lleven su bolsa en la canasta de la bicicleta y estén súper a las vivas”, alertó.

Finalmente tras los hechos, la mujer llamó a la sociedad a mantenerse alerta ante las nuevas modalidades en que opera la delincuencia en Playa del Carmen y pidió a las autoridades reforzar la vigilancia y proteger al turismo dado que este tipo de ilícitos dañan la imagen del destino.