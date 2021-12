Denuncia Observatorio Legislativo desactualización en página del Periódico Oficial

Denuncia Observatorio Legislativo que el sitio web del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, no cuenta con datos actualizados hasta el momento, señalando que esta falta de interés genera poca transparencia por el manejo de información de interés público.

El presidente del organismo, Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, ha señalado que existe incertidumbre al no tener conocimiento de qué fue aprobado y publicado, asimismo reclamó que sin las actualizaciones a este sitio virtual de información, "no se sabe nada de la modificación de la denominada ley de alcoholes en la entidad", aseguró.

Falta de actualización de datos del Periódico Oficial de Quintana Roo

El sitio web del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo tiene aproximadamente dos semanas que no cuenta con actualización de datos, asegura Eduardo Galaviz

Galaviz Ibarra, contempló que esta inoperatividad correcta, debe atenderse los más pronto posible, ya que esto es necesario para que se permee la transparencia en lo que se está generando y aprobando dentro de la legislación estatal.

El activista, determinó que en cuanto a la "ley de alcoholes" que tenía posibilidades de modificarse en relación a las distancias, para colocar sitios de venta de bebidas alcohólicas de 300 metros entre cada establecimiento, no avanzó y se estima que no se aprobó que se quedó en 500 metros.

Argumentó Eduardo Galaviz que, ante el pronunciamiento que hubo del Observatorio legislativo y otras agrupaciones que criticaron la posible reducción de metros a los 200 como propuso el ejecutivo estatal, se decidió que no se aprobó, pero no se puede tener certeza total porque la página del Periódico Oficial no se actualiza desde hace más de dos semanas.

