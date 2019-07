Denuncia Comité irregularidades en Feria del Carmen en Solidaridad.

Del 8 al 16 de julio se celebra en Playa del Carmen la feria dedicada a Virgen del Carmen, evento donde se ha vivido de todo, desde el rechazo de regidores y síndico ante la opacidad de las cuentas, un sujeto de origen italiano que acapara la organización, hasta la advertencia de solicitar la intervención de la Contraloría.

Y es que desde su anuncio, la rueda de prensa para anunciar el programa de festividades fue cancelado una y otra vez hasta que fue presentada, pero sin contar con los integrantes del Cabildo responsables de la Comisión de Espectáculos y Diversión, encabezados por el regidor Orlando Muñoz Gómez, la regidora Samaria Angulo Sala o el síndico Omar Sánchez.

Al respecto Orlando Muñoz Gómez, décimo primer regidor, y presidente de la Comisión de Espectáculos y Diversión, lamentó la opacidad en las cuentas y criticó la presencia de un sujeto de origen italiano, llamado Patricio Baroni quien ha negado una y otra vez proporcionar información sobre los costos de la feria o del pasado carnaval.

“Como presidente de la Comisión de Espectáculos y Diversión, el tema del carnaval que ya pasó y que viene otro y la Feria del Carmen, son temas que me han inmiscuido y que tengo los oficios donde yo me deslindo y deslindo a la comisión, que está integrada por el síndico Omar Sánchez Cutis y por la regidora Samaria Angulo Sala”, dijo Orlando Muñoz Gómez.

Las irregularidades

En conferencia, el regidor indicó que solicitaron todos los pormenores de la organización de lo que fue el carnaval, a la oficial mayor Isela Moguel González quien no tuvo tiempo de responder debido a que renunció y designaron a un nuevo oficial mayor quien hasta el día de hoy no ha aportado absolutamente ningún dato sobre la feria.

“Además como falta de respeto a las autoridades, porque los regidores somos autoridades electas, no nos convocan, no nos informan, y están haciendo y deshaciendo a su libre antojo estos personajes creyendo que es su dinero o dinero que pueden manejar a sus anchas y no es así”, criticó.