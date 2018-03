Jesús Faudoa/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Denise de Kalaffe niega haber devastado terreno de la isla de Holbox La cantante brasileña negó haber perjudicado la isla de Holbox para realizar la Muestra Gastronómica Internacional. Dijo que desde hace dos años solicitó un permiso a las autoridades correspondientes para cambiar la sede de la muestra en 2 mil 500 metros, con el propósito de que al finalizar el evento, se pudiera hacer un parque de las artes, en beneficio de los niños y la comunidad isleña. El problema, expresó la organizadora, es que empezaron los trabajos de limpieza y poda, más no de devastación, “lo que ha generado una polémica muy grande, que no tiene mucho sentido, ya que yo no doy un paso sin estar dentro de la ley”. Argumentó que tiene los permisos y concesiones para fines culturales y para llevar a cabo la muestra. Dijo que para las labores de poda, tiene el permiso de Semarnat, y que ellos han respetado la zona de mangles. En su opinión, la intérprete manifiesta que los conflictos y la denuncia levantada en su contra, donde se le acusa de ecocidio, es por intereses de un grupo de personas que “tal vez estén tomando represalias”

[video width="848" height="480" mp4="https://laverdadnoticias.com/wp-content/uploads/2017/10/Denise-de-Kalaffe-La-Verdad.mp4"][/video]