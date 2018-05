Demi Lovato colapsa las redes sociales con ¡tierna foto!, la cantante compartió en Instagram una fotografía en la que muestra cómo se veía de niña y sumó un mensaje para todas las jóvenes que la siguen en la famosa plataforma.

Demi Lovato hizo una comparación con la también cantante Christina Aguilera, quien ha sido un gran referente musical. Demi a anunció en más de una oportunidad que ella es su inspiración a la hora de cantar.

Lovato mostró una foto de su infancia antes de convertirse en una sexy cantante. Aprovechó su publicación en Instagram para poder enviar un mensaje de amor propio a todas sus fans.

“Niñas, escuchen atentamente. Porque nadie me lo dijo, pero ustedes merecen saber que en este mundo ustedes no le deben nada a nadie. No les debes tu cuerpo, ni tu alma”, detalló.