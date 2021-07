Mientras que la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social (STyPS) confirmó que existen 180 denuncias contra empresas que no cumplieron con el pago de reparto de utilidades, la CANACO informó que los empresarios acordaron con sus trabajadores no realizar el pago para no tener que despedirlos.

De acuerdo con la titular de la STyPS, Catalina Portillo Navarro, son 180 las demandas de trabajadores que no recibieron el pago por concepto de reparto de utilidades durante este año.

Aunque sin precisar cifras, destacó que infinidad de trabajadores no recibieron esta prestación, pero no se quejan ni presentan denuncias ante las autoridades laborales por temor a ser despedidos.

Aclaró que una empresa sólo puede exentarse de cumplir con la obligación legal de repartir entre sus empleados el 10 por ciento de las ganancias, si acredita ante el Servicio de Administración Tributaria que su balance de cuentas fue de ceros pesos.

Catalina Portillo aseveró que actualmente se encuentran en conciliación con las empresas demandadas, la mayoría pequeñas y medianas, para que efectúen los pagos o, de lo contrario podrían, enfrentar multas que van desde los 22 mil hasta los 448 mil pesos.

Pagan o despiden

Por su parte, el líder de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la zona sur, Juan Jaime Mingüer Alcocer, aseguró que para pagar las utilidades, sería necesario tomar medidas drásticas como despedir empleados.

Afirmó que la mayoría de los 11 mil 87 pequeños negocios del centro y sur del Estado arrastran adeudos contraídos desde el año pasado para pagar nómina, renta e insumo durante el tiempo que no tuvieron ventas por la pandemia de la COVID-19.

Demandas contra empresas que incumplen pago de utilidades.

Nos hemos quedado sin fondos para cumplir con el pago de las utilidades. Necesitamos apoyo de las autoridades hacendarias para poder cumplir.

Detalló que requieren, por principio de cuentas, una extensión de tiempo para poder cumplir el pago, aunque resaltó que la mayoría de los negocios llegó a un acuerdo con sus trabajadores, de no pagar utilidades este año.

Puntualizó que si bien no pagarán la prestación, sí entregarían otro tipo de prestaciones, pero lo más importante, podrán mantener sus empleos.