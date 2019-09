Demandan profesores en centro de atención múltiple de Cancún

Padres de familia de estudiantes del Centro de Atención Múltiple de Cancún de mandaron la ampliación de las plazas de docentes, debido a la creciente demanda que ha mostrado la institución educativa.

Gabriela Plascencia Montaño, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del plantel, manifestó que se han reunido con autoridades de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en la zona norte para solicitarles avances en el proceso.

De acuerdo con la interesada, la dependencia se había comprometido a abrir el turno vespertino para este ciclo escolar que inició en agosto, sin embargo, no han tenido respuesta por parte de las autoridades desde el pasado mes de septiembre.

"El 11 de septiembre me hicieron una minuta donde estaban aceptando que se iba a aperturar el turno vespertino y que iban a aceptar a 32 alumnos porque ahorita, actualmente, nada más hay turno matutino y nada más 45 alumnos", expresó Plascencia Montaño.

Por su parte, la SEQ explicó a los padres de familia que están a la espera de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), autorice el presupuesto para poder pagar, por lo menos, a dos profesores que se encarguen de impartir clases a alrededor 32 estudiantes.

Dicho proceso de contratación, de acuerdo con las autoridades, llevará por lo menos dos semanas más, pues hasta el momento ya se ha contratado a un docente, manifestaron los padres de familia de la institución.

"Eso es lo que están checando y nos tiene asustado también, si no hay porque si no hay profesores no hay inicio de clases y eso lo están con contraloría allá en Chetumal y pues por favor, somos varios que tenemos derecho a la educación de nuestros hijos", demandó la presidenta de padres de familia.

De no atender los llamados, los padres aseguraron que realizarán una manifestación para continuar con sus peticiones.