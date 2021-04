Demandan cardiólogos a FGEQROO justicia por muerte de Leo

La Sociedad de Cardiología Intervencionista de México demandó un castigo a los responsables de la muerte de Leo, el menor de 13 años que fue succionado por un sistema de filtración del parque Xenses de Grupo Xcaret el 27 de marzo.

A través de una carta abierta, Yigal Piña Reyna, presidente del organismo, exhibió la serie de anomalías que existían en el parque al momento del accidente de Leo, quien sufrió ahogamiento y lesiones en los tejidos de las piernas.

La carta que la Sociedad de Cardiología exige a la FGEQROO no permitir la impunidad por la muerte de Leo

“La Sociedad de Cardiología Intervencionista de México levanta su voz para hacer eco de las injusticias descritas, además de solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo que actúe con pulcritud y responsabilidad en el esclarecimiento de los hechos, anteponiendo a cualquier interés el concepto de justicia”, escribió Piña Reyna.

Pese al accidente que tuvo consecuencias fatales, el gobierno de Solidaridad, responsable de vigilar mediante Protección Civil, los estándares de operación de todos los negocios y atracciones instalados en el municipio, tardó 5 días en suspender la atracción, que pese a la muerte de Leo, seguía funcionando con normalidad.

También Grupo Xcaret se abstuvo de informar del accidente, hasta que se hizo público el fallecimiento de Leo vía redes sociales, donde se acusó al parque Xenses, propiedad de Grupo Xcaret, de las familia Constandse y Pali, de intentar evadir su responsabilidad en el caso.

En la carta difundida por la Sociedad de Cardiología Intervencionista, se recuerda además la exigencia del padre de que el fallecimiento de Leo no quede impune.

“Esto no puede quedar impune, porque esto le puede suceder a otro niño, es por eso que México no cambia, porque nunca se castigan las injusticias”, señala el documento.

Presión por el perdón

Por otro lado, este día se dio a conocer que la presión ejercida al padre de Leo, Miguel Ángel Luna, para otorgar el perdón a Grupo Xcaret para poder liberar el cuerpo de su hijo, la habría perpetrado el vicefiscal José Carlos Villarreal.

“El domingo 28 de marzo me tuvieron seis horas en la vicefiscalía. Mi esposa estaba tan mal, que solicité la dispensa para hacerle la necropsia a mi hijo; ella ya no quería que lo lastimaran más. Luego me obligaron a firmar el perdón. Yo hablé con el vicefiscal y me dijo ‘tengo la instrucción de no darte el cuerpo, si no firmas el perdón’. Y firmé”, narró Luna en entrevista con un medio nacional.

Misteriosas acciones

Dentro de las anomalías, encontradas en Xenses por parte de Miguel Ángel Luna, padre de Leo, destaca la falta de médicos, carencia de equipo de reanimación, además de falta de cumplimiento de protocolos de protección civil, como la dilación de hablar al 9-1-1 para recibir respaldo especializado.

Además se señala que el hospital Amerimed rechazó el traslado vía ambulancia aérea de Leo a un hospital mejor equipado en la Ciudad de México, para la atención de Leo.

Te puede interesar: Se desbordan las redes en contra de grupo Xcaret y exigen #JusticiaParaLeo

Y finalmente, y más extraño, el pago de un desconocido de la cuenta hospitalaria de Leo.

“El pago no solicitado de la cuenta hospitalaria por ‘alguien’ no identificado”, destaca el documento firmado por Piña Reyna.

Más notas de Quintana Roo