Demanda Sindemex a Laura Beristain detener obras de la Quinta Avenida.

Jesús San José Almanza, presidente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex) demandó a la polémica presidente municipal de Solidaridad Laura Beristain la suspensión inmediata de obras en la Quinta Avenida y que se reprogramen para el año 2021 en temporada baja, esto además de criticar el gasto de 118 millones de pesos cuando existen otras prioridades en medio de la contingencia sanitaria, además de que reconstruir no es lo ideal, debido a la entrada en vigor de nuevas condiciones globales en materia de turismo que podrían afectar a los negocios y que estos no puedan abrir.

El llamado se suma al rechazo de la población, especialmente los ambientalistas como Lupita De la Rosa, directora de Moce Yax Kuxtal quien se mostró sorprendida y cuestionó ¿dónde están los árboles? tras conocer el boceto arquitectónico de cómo quedará el parque Fundadores tras los trabajos de rehabilitación, difundidos por la polémica presidente municipal Laura Beristain Navarrete, en Playa del Carmen y que incluirá la rehabilitación de la Quinta Avenida y calles aledañas.

Un día antes y en entrevista la directora de Moce Yax Kuxtal se mostró sorprendida de las imágenes que circularon en redes y del que comentó no es un estilo caribeño, sino que se trata de planchas de concreto que lo único que hacen es volverse celdas de calor, emitir más calor y no es posible usarlo, más que en la noche . El hecho que quiten el kiosco -dijo- que era muy representativo del parquecito y que no tenga árboles, la verdad es que eso no es modernidad, es retroceso en la cuestión arquitectónica y de diseño, comentó.

Dispendio de recursos en Playa del Carmen

Respecto al Fundadores Laura Beristain dijo en todo irónico que solo mantendrá la Iglesia del Carmen y el Portal Maya, es decir que el kiosco, las palmas, los almendros, el poste de los voladores de Papantla no tienen sitio en la próxima gran plancha de concreto en que se convertirá el parque Fundadores.

Demandan a Laura Beristain detener obras de la Quinta Avenida.

En un llamado, Lupita De la Rosa, pidió a Laura Beristain y a las personas encargadas, escuchar a la población que vive en Playa del Carmen y que no los sorprendan con un proyecto de esa magnitud.

Finalmente y aunque no ha habido respuesta por parte de la polémica alcaldesa Laura Beristain hacia los ambientalistas, este día Jesús San José Almanza, presidente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex) demandó a la alcaldesa suspender los trabajos de inmediato ante las irregularidades como no consultar a los afectados y sobre todo no realizar este tipo de acciones en momentos en que la contingencia sanitaria está en su fase 3.

