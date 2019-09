Delincuencia e instituciones, el reto de AMLO en la Riviera Maya.

1 /2 Lenin Amaro Betancourt. Pablo Pérez Guajardo.

Inseguridad e instituciones destacaron en las respuestas de dos entrevistados en el marco del Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al respecto Lenin Amaro Betancourt, líder de los empresarios en Playa del Carmen y el sacerdote católico Pablo Pérez Guajardo expresaron sus opiniones.

Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) enlistó los resultados del presidente como el tema del gasoducto, energía eléctrica, inseguridad, tren maya y guardia nacional de la que confió habrá más resultados gracias al trabajo en equipo encabezado por el gobernador Carlos Joaquín y la autoridad municipal.

“En el tema macro se dio un gran paso al cerrar el tema de los gasoductos, por el desabasto y junto con el sector empresarial esa dinámica, junto a la energía eléctrica, es un paso muy importante; en el tema social de ir a las causas por el problema de inseguridad con programas sociales es muy pronto para poder palpar los resultados”, dijo en entrevista.

Añadió que en el estado, el tema de la inversión del tren maya como tal, lo perciben de manera positiva, al ir avanzado el proyecto, aunque no a la velocidad que se requiere, pero sí agregó que esto va a impulsar el tema económico en el sureste.

“Está también la constitución de la Guardia Nacional ante la importancia para el sector, apoyamos al presidente, pero esperamos que en menos de un año tengamos resultados al inhibir el delito gracias a la coordinación que existe con el estado y municipios”.

Finalmente sobre lo que viene para el próximo periodo dijo que a Quintana Roo le ha pegado la inseguridad en la afluencia turística por lo que -confió- haya una menor incidencia, así como combate a la corrupción y menos actos violentos; en el tema del sargazo propuso un blindaje que les permita a los empresarios dar resultados y poder recuperar los niveles de ocupación de otros años.

Los retos de AMLO

Por separado, el sacerdote católico Pablo Pérez Guajardo, consideró que en el primer año del presidente son evidentes los cambios, muchísimos de ellos esperados y anhelados por la sociedad, pero que ha fallado en la cuestión del ‘cómo’. “Estaba bien el quitar el avión presidencial, el reducir los gastos extraordinarios, pero el cómo, no resultó tan bueno”.

Agregó que lo que urge es tomar conciencia que las instituciones funcionan mal, pero funcionan, y que el reto es hacer que funcionen mejor, no que dejen de funcionar. “En el caso de la autoridad moral, el presidente tiene ya el poder, la autoridad moral es muy secundaria, el problema no es la falta de moralidad del político, sino el político que usa los recursos públicos para algo que no corresponde”, criticó.

Concluyó mencionando que el gobierno de Andrés Manuel tienen por delante que corregir cómo está procediendo “la cuestión es hacer como una cirugía en las instituciones para que vayan mejorando su funcionamiento en bien de la democracia”, finalizó.