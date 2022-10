Delfinarios quieren seguir procreando, piden se deseche reforma de ley

En Quintana Roo vive el 86 por ciento de los delfines que hay en cautiverio en México, que son un total de 260 animales de los 300 ejemplares, según los datos de Claudia Pérez Salas, directora ejecutiva de Amhmar, además resalta que actualmente el 70 por ciento de estos mamíferos marinos nacieron en cautiverio bajo cuidado humano y hay hijos de hijos nacidos en un estanque.

Tras la iniciativa de ley que pretende reformar el artículo 60 bis de Ley General de Vida Silvestre, los expertos de las diferentes asociaciones que trabajan con mamíferos marinos como la Amhmar, Ademm y Azcarm, han formado un frente para pedir al Senado frene y deseche los cambios que según estos expertos perjudica la vida animal.

La principal modificación que ha causado que los expertos de las asociaciones se manifiesten, es la prohibición de la reproducción de los animales en cautiverio, ya que según los expertos esto conduciría a dos situaciones, la primera en que se usen hormonas permanentes para evitar que las hembras queden preñadas lo que causaría cáncer en las mismas, la segunda fórmula sería separar machos de hembras, lo que según Silvia Becerra, directora ejecutiva de Ademm, causaría una desbalance emocional en los animales.

Roberto Sánchez, MVZ de Amhmar señaló que esta iniciativa “fast track” atenta directamente contra la libertad de reproducción de los animales bajo supervisión humana, sin embargo esto ya se hace pero bajo medidas estrictas, pues actualmente existe un programa de reproducción que agenda los nacimientos para que cada recinto tenga el número correcto de delfines que permitan las condiciones del mismo, sino serían muchos más ejemplares.

En entrevista los expertos omitieron el número exacto de delfines que se reproducen al año, de entre estos 300 ejemplares que actualmente viven en cautierio.

“Esto varía mucho realmente lo que es la preparación del programa reproductivo de cada año depende básicamente de la sustentabilidad de nuestro gremio, de nuestra actividad. No puedo darte un número preciso, pero mira si son 300 animales y si 150 son hembras, te podría decir que podríamos tener 100 crías al año pero no se trata de eso, no se trata de tener cŕas por tener crías, se trata de buscar una sustentabilidad siempre en pos del bienestar de los animales”, señaló el experto.

Según Roberto Sánchez lo que se pide en la reforma de ley atenta contra la ética de la medicina veterinaria.

“Tener un número específico de delfines en cada delfinario, eso nos permite que en el caso de que usemos anticonceptivos lo hagamos de manera temporal no como nos va a obligar esta ley que pide hacerlo de manera permanente rompiendo todos los códigos de ética de la medicina veterinaria.

“La manera que la vemos nosotros, nuestra actividad ya está sumamente regulada ya está legislada entonces esto es una sobre legislación de algo que ya existe y que está hecho por expertos de gente de la Universidad Nacional Autónoma de México y por instituciones y empresas, el crear nuevas legislaciones prohibitivas y que no tienen ningún fundamento de bienestar animal es contra lo que nos revelamos”, dijo.

Desde 2002 no se permite capturar a ejemplares en estado silvestre para mantenerlos en cautiverio por lo que la opción viable de las empresas que se dedican a la conservación de las especies han logrado obtener en 20 años el 70 por ciento de sus animales nacidos en el mismo recinto.

“Cerca de 300 animales que hay en México ya prácticamente el 70 por ciento son animales que ya nacieron bajo cuidado humano e incluso ya hay segundas generaciones, hay animales hijos de animales hijos que nacieron bajo el cuidado de humanos.

“No conocen el hábitat, no podemos decir que los animales de vida silvestre están mejor que los animales bajo cuidado humano porque son circunstancias totalmente diferentes, obviamente los animales que nacieron allí ese es su mundo, lo que conocen, no saben de depredadores, no saben cazar, no se saben orientar porque viven en un lugar en específico”, declaró.

Daño colateral

El manatí es un animal representativo de Quintana Roo, que algunos años atrás se veían nadar en la bahía de Chetumal constantemente, sin embargo ahora ya no se ven estos animales salvo en raras ocasiones, incluso se registró hace menos de un año el avistamiento de uno de estos animales en la Laguna Nichupté, este animal se vería afectado por las modificaciones, según los expertos.

“Una de las problemáticas del manatí en vida silvestre es justamente que tiene una tasa de reproducción sumamente baja, una hembra de manatí se reproduce cada cuatro o 5 años y da solo una cría a la cual tiene que amamantar por un periodo de dos años.

“Este tipo de especies de tasas reproductivas tan bajas fácilmente se pueden encontrar en una situación de vulnerabilidad o situación de peligro de extinción el apoyo en cuanto a investigación, reproducción que se da con los animales bajo el cuidado humano va a ser muy importante en muy pocos años porque el manatí va estar en una situación todavía más complicada de lo que está”.

El médico veterinario aclaró que en la nueva propuesta de ley no se hacen las excepciones necesarias para proteger a otros animales mamíferos marinos y que se aterriza solo en el delfín.

“La nueva iniciativa ley no hace excepción, habla de los mamíferos marinos, definitivamente no contempla las cualidades ni las capacidades ni el estatus ecológico de las demás especies, están principalmente enfocados en los delfines, tampoco se centran en las redes de varamiento ya que la ayuda es proporcionado por los delfinarios, un animal varado se lleva en promedio 12 mil pesos por día y esa recuperación tarda hasta seis meses”, dijo.

Por su parte Claudia Pérez Salas, de Amhmar, señaló que lo que buscan es desechar la reforma de ley y que se consulte la voz de los expertos en la materia para poder dar pie a una nueva versión de la iniciativa, debido que en esta ocasión no se consultó y por ende la reforma se basa en sentimentalismo y no en hechos científicos.

“Hemos tenido una reunión con el senador Bolaños Cacho que es presidente de la comisión del medioambiente, tendremos una reunión con él la siguiente semana, pretendemos que se deseche la iniciativa.

“Lo que queremos es que se deseche esta iniciativa, que nos sentemos a platicar en una iniciativa, si lo que quieren es regular cuestiones dentro de la NOM, para que sea más estricto, adelante. Hoy no nos preocupa el negocio como tal, porque al final lo que nos preocupa es el bienestar animal no separándolos, no llenándolos de hormonas y de estos tratamientos, lo que nos ocupa es ser escuchados y que se conozca la realidad científica de los cuidados del animal”, dijo.

Señaló que se reunieron la semana pasada con la diputada federal Karen Castrejon, pero unos días después presentó la iniciativa en la cámara de diputados, misma que fue aprobada.

“No podemos seguir legislando con base en argumentos emocionales y falacias emitidos por personas que no tienen idea de lo que es la realidad de los mamíferos marinos bajo el cuidado humano”, dijo.

