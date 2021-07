Delfín del Mundo es una producción chilena grabada en la empresa Delphinus en Cancún en donde se muestra el nivel de cuidado de los mamíferos marinos a cuidado de la empresa antes mencionada, actualmente ya se pueden ver dos de los 12 capítulos y está disponible en YouTube y en la página de Facebook de la empresa consolidada en Cancún.

“Delfín del Mundo” es un serial de 12 capítulos de 45 minutos de duración. En cada uno de ellos, el equipo chileno conoce de los expertos en bienestar animal de los delfines Delphinus, un aspecto específico del cuidado de estos cetáceos, como los equipos, técnicas y manejos de conducta y salud, presentan otra especie animal emblemática del caribe mexicano y cómo se le cuida (tortugas marinas, cocodrilos, tiburones, corales, manatíes, guacamayas, pez león, caracol rosado, barracuda y rayas), además de conocer los atractivos turísticos y formas en que hoteles, marinas y otros prestadores de servicios contribuyen al cuidado ambiental del Caribe Mexicano.

En el primer capítulo se muestra como en Chile no pudieron ayudar a un delfín herido y ese es el motivo del viaje al Caribe Mexicano en donde se disponen a aprender y documentar el cuidado de las especies y sus ecosistemas tan particulares de esta zona del mundo.

Delfín del Mundo se grabó en Cancún

Delfín del Mundo; serie de televisión grabada en Cancún, aclamada en Chile

“La experiencia con Delphinus fue alucinante. En Chile no tenemos mucha experiencia con delfines bajo cuidado humano y yo, en esa época, trabajaba en un centro de rehabilitación de animales marinos y habíamos tenido problemas porque nos habían llegado delfines muy heridos y no estaban los conocimientos para tratarlos bien, para ayudar a estos animales. Agradecer a Delphinus porque nos abrieron las puertas, nos mostraron todo, en dos meses aprendí lo que no había aprendido en mucho tiempo en la universidad. Vi muchos casos interesantísimos de manejo con los animales, privilegiando el bienestar animal.” Señaló Felipe Sotomayor, veterinario de la producción.

Los capítulos de “Delfín del Mundo” se estrenarán los miércoles de julio, agosto y septiembre en los perfiles de Facebook y YouTube de Delphinus como parte de Miércoles De Mamíferos Marinos un serial con contenido sobre esta familia de mamíferos marinos. Ya se pueden ver los dos primeros capítulos: Capítulo 1: “El Delfín” y Capítulo 2: “Tortugas marinas”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!