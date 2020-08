Delegado suspendido en Puerto Aventuras coloca mesa de atención.

Laura Beristain Navarrete y el golpe que da a la voluntad política de los habitantes de la delegación de Puerto Aventuras no amilana al delegado suspendido Tomás Flores quien este día instaló una mesa para atender a la ciudadanía, esto ante la infinidad de problemas que enfrenta la zona y la confianza y simpatía que el personaje provoca.

Y es que, ante la notificación de suspensión por parte de la Contraloría Municipal, Tomás Flores Benítez instaló un módulo de atención a las afueras de las oficinas de la Delegación de Puerto Aventuras, desde donde continuará con el trabajo en apoyo de los habitantes de esta población, esto a petición de los vecinos, pobladores de ésta que es la única delegación del municipio de Solidaridad.

El hoy delegado suspendido estará orientando a los ciudadanos en trámites diversos, recepcionará también quejas y canalizará a la gente a las áreas municipales que deban dar atención y respuesta a los diversos problemas que hoy aquejan a Puerto Aventuras pueblo y el fraccionamiento Puerto Maya.

“Como estamos suspendidos tenemos muchas limitancias, pero como ciudadano civil no nos pueden quitar a poder orientar y canalizar temas de la comunidad, somos vecinos, no podemos decir que no. Tenemos un grupo de la Delegación de Puerto Aventuras y vecinos que me han estado preguntando que dónde estoy, otros vecinos que nos piden apoyo o que les podamos resolver alguna queja”, dijo en entrevista.

Esto es una moneda en el aire, dice delegado suspendido

Respecto a su caso, Tomás Flores, comentó que ya presentaron una reconsideración en el tribunal de Xalapa tras violar los derechos políticos electorales como ciudadano, les recordó que su asignación fue voluntad de los habitantes que votaron por él en el año 2018, así mismo pidió a los habitantes estar tranquilos y sobre todo cuidarse mucho ante la presencia del Covid-19.

