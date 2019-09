Del 1 octubre al 1 de diciembre no habrá pagos de parquímetros en Playa del Carmen.

Diego Gracidas, representante legal de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano.

El representante legal de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, Diego Gracidas, dio a conocer que ya inició la instalación de los parquímetros en Playa del Carmen así mismo el periodo de gracia en que los usuarios no deberán pagar nada y en consecuencia no ser sujetos de infracción en materia parquímetros, señaló en entrevista.

“Se están haciendo algunas pruebas en los equipos, pero hay que informarle a la ciudadanía que no están obligados durante los próximos días y a partir del 1 de octubre y hasta el 1 de diciembre, la gente no está obligada a realizar ningún pago de los parquímetros y por ende no habrá ninguna infracción en materia de parquímetros”, dio a conocer Diego Gracidas, representante legal de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano.

Recordó la calle modelo será la que rodea el antiguo palacio municipal para la que ya se pintaron el paso peatonal, el tipo de cajones que se van a implementar y las zonas de resguardo. “(Los trabajos) incluyen las zonas de balizamiento, es decir la pinta de los cajones de estacionamiento, la pinta de los cruces peatonales, la señalización horizontal, los letreros de no estacionarse, los letreros de pago y los letreros restrictivos”, comentó.

Quizás te interese: Que servicio de parquímetros no los discrimine, piden discapacitados

Respecto al caso de los vecinos de la escuela Yits'atil ubicada en la colonia Gonzalo Guerrero que señalan al colegio de adueñarse de las calles 20, 24, 25 y 26 al estacionar los vehículos en línea amarilla y colocar conos, Diego Gracidas señaló que uno de los beneficios de los parquímetros es que este tipo de abusos cesarán, así mismo invitó a los vecinos a registrarse para obtener su “permiso de residente” para que no paguen su estadía en los cajones.