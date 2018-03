Dejaron de discriminar a la LGBTTTI

Ariel Velázquez/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Representantes de organizaciones lésbico-gay, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTI), puntualizaron que en Cancún, los centros de recreación nocturna donde conviven también han sido afectados por la delincuencia, sin embargo, otros afirmaron que por fortuna, ya no son perseguidos ni señalados, de ahí que cada vez más acuden a bares donde todo mundo va. Roberto Guzmán Rodríguez, presidente de la Asociación Red Positiva, destacó que la entidad se va avanzando en esta materia y ya no existe persecución abierta entre los miembros de esta comunidad, de ahí que ya pueden convivir en cualquier lugar y no segregarse como anteriormente ocurría. Dijo que el avance es positivo, al grado que el pasado 17 de mayo, el palacio de gobierno en Chetumal se iluminó con los colores arcoíris con motivo del 27 aniversario del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, al tiempo de recordar que desgraciadamente del 2011 a la fecha hubo por lo menos 13 casos de homicidios contra esta comunidad que pueden catalogarse como crímenes de odio.

EXIGEN DERECHO DE PISO

En su oportunidad, el representante de la Asociación Civil Circulo Sexual Igualitario,, en relación a los llamados bares gay recalcó que sus propietarios han sido blanco de la delincuencia organizada, de ahí que sólo sobrevivan pocos de estos lugares. Se pudo contabilizar sólo el 11/11 y el Hot, en el centro de Cancún, desapareciendo el Karamba y Picante, entre otros. Sostuvo que si bien ya no sufren tantos ataques homofóbicos, urgen cambios en lo legal para regularizar jurídicamente su estatus, por lo que pidió a los legisladores del Congreso del Estado , reformas tanto en lo civil como en lo penal. En lo civil para que se puedan cambiar de nombre que vaya con su sexo, ya que por esta causa son discriminados y en lo penal para que se tipifiquen como crímenes de odio, los atentados físicos en su contra, incluso el homicidio. Roberto Guzmán Rodríguez dijo que el gobierno de Carlos Joaquín González es respetuoso de las preferencias sexuales de las personas, por lo que está en contra de la discriminación, ya que su gestión es incluyente. [caption id="attachment_778254" align="alignnone" width="718"]Pese a la madurez de la gente, aún se tienen barreras mentales.[/caption] El 17 de mayo de 1990 leliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, por lo que se tomó esa fecha para celebrar del ‘Es la primera vez que el palacio de Gobierno de Quintana Roo se ilumina y coloca una bandera, teniendo como precedente solo a la Ciudad de México en este tipo de muestras de solidaridad con esta comunidad.precisó que la entidad es el segundo a nivel nacional con mayor número de casos con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), de ahí que hizo un llamado a usar métodos de prevención. Detalló que en la entidad, principalmente en Cancún , se registraron 50 muertes contra esta comunidad, los cuales fueron asesinados de manera brutal, al tiempo de mencionar que para regularizar su condición de género con su nombre incluso tienen que viajar a la Ciudad de México para realizar dicho trámite, ya que todavía no se puede en la entidad, al grado que muchos miembros de esta comunidad tienen que recurrir a otras medidas, ya que las empresas no los contratan por no corresponder su nombre.