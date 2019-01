Dejan solos a líderes del PRI en Quintana Roo

Dejan solos a líderes del PRI

Tristeza y desolación se vive en aquel partido que mantuviera el poder por más de 70 años, y como en una monarquía el “último príncipe” tricolor se encuentra en la cárcel pagando todos sus delitos, pero más allá de eso... ¿Dónde quedaron las épocas de gloria del Partido Revolucionario Institucional?

Atrás quedaron aquellas multitudes que llenaban la sede en Cancún, cuando sus líderes nacionales llegaban a dar “apoyo total” a sus candidatos. Solo llegaron aquellos que aún mantienen la fe y la esperanza en su partido y respaldan a sus líderes -aun cuando ya éstos se encuentren en el último eslabón de la cadena alimenticia de la política nacional-.

Dejan solos a líderes del PRI

Hoy, el ambiente se tornó sombrío, instalaciones saqueadas, muebles viejos, pasillos oscuros y vacíos y a las afueras del partido sólo la sonrisa irónica de quien perdiera la vida por el tricolor el 23 de Marzo del 94 en Tijuana.

Alrededor de las 14:00 horas llegó la líder nacional Claudia Ruiz Massieu acompañada de ex gobernadores, ex presidentes de partido; rodeados de guaruras y camionetas blindadas; quieren la unidad del partido; quieren al Congreso de Quintana Roo, pero del dicho al hecho… Sólo medios de comunicación estuvieron presentes… y así como llegaron se fueron.

Dicen los actuales líderes -que aún tiene fe -, que no importa si no hacen coalición lo importante es la alianza con los ciudadanos. Pero no hubo mantas, ni cartulinas, ni acarreados. Tan tradicionales hace apenas unos años; la desolación es notoria.

Ni ciudadanos, ni militancia, ni políticos del tricolor, ni las moscas se pararon por el partido… mal comienzo para una elección, que se avizora oscura y vacía para quienes han perdido la confianza de los más de 40 mil militantes, líderes de partido, ciudadanos y que hoy como dice el dicho “el que mucho abarca poco aprieta”.

Finalmente ¿dónde está la militancia que apoyaba al partido?, los líderes seccionales, aquellos que con sudor y cansancio daban la vida por el PRI… Hoy sólo se ven solitarios pasillos; el cuchicheo entre los reporteros no tarda; la elección que se avecina será la derrota -o la victoria- de un partido que camina al olvido de los militantes.

Reaparece Hendricks

Durante la reunión de la dirigencia priista, arribó al sitio Joaquín Hendricks, ex gobernador de Quintana Roo, literalmente al final de la conferencia de prensa a la que por cierto Claudia Ruiz Massie llegó tarde, y de la misma forma se fue corriendo....

(Tras el recorte) “En el PRI vemos con buenos ojos el que se estén privilegiando los programas sociales por encima de la inversión en política. Yo creo que es un asunto que debimos hacer desde hace mucho tiempo”, dijo el exgobernador.

“Se robaron hasta el cobre del PRI”

Pedro Reyes Pérez, presidente del Comité Municipal del PRI, dijo que buscan hacer una reconstrucción del tricolor municipal, esto al tomar la dirigencia del partido y percatarse en las condiciones en las que se encuentra el edificio y el propio partido con sus militantes.

“Hay que hacer una reconstrucción del PRI tanto del edificio como del propio partido, lo importante es que la militancia regrese”, subrayó. Reyes Pérez, indicó que ya se tiene un diagnóstico de la situación del saqueo que se dio al interior del PRI municipal con el robo de los aires acondicionado y del cableado específicamente del cobre en las oficinas.

Se trató de vandalismo, no hay indicios de que sea de otra manera en la noche ya no hay nadie, antes había vigilantes hoy no quedaba nadie en el PRI de Benito Juárez, y se robaron todo el cobre de las instalaciones del partido”, afirmó.

El presidente del comité municipal del PRI, agregó que ya se tiene una cotización del presupuesto del robo del material el cual tendrá que ser reparado para que se inicie con la reconstrucción física y política del partido.