Dejan sin barrera contra sargazo a la Costa Maya.

Empresarios de Mahahual acusaron que la Secretaría de Marina (SEMAR) ha dejado a la Costa Maya sin las barreras contra el sargazo, justo cuando se avecina la temporada más intensa de la arribazón.

El presidente de la Asociación de Restauranteros de Mahahual, Luis Gómez Joaquín, afirmó que los empresarios están preocupados por las repercusiones negativas que ocasionará la presencia del alga marina en la Costa Maya.

Lamentó que, luego de que se retiraron para protegerlas del impacto del huracán Grace, la SEMAR haya tomado la decisión de no volver a colocar las barreras de contención.

Nos dijeron que las quitarían sólo de manera temporal, pero el arribo de sargazo no ha concluido, por eso nos sorprende que ahora la SEMAR diga que no la volverá a instalar y le recordamos que ese no fue el compromiso que hicieron con nosotros.