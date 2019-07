Dejan diputados leyes pendientes de aborto y LGBT

A tan sólo dos meses para que termine el período de la XV Legislatura de Quintana Roo, DI, mismo poder que inició funciones en septiembre de 2016, después de tres años de trabajo político, procesos electorales y períodos legislativos, desaparecieron al menos tres fracciones parlamentarias al interior del Congreso local, quedando sin representación política el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el contrario incrementó en los últimos años legislativos el número de diputados que se convirtieron en diputados independientes.

La Legislatura inició con 25 diputados, 15 de mayoría relativa y 10 plurinominales, desde su integración en 2016. En los primeros meses la cámara estaba distribuida con 7 diputados del PRI, 6 legisladores del PAN, 5 del PVEM, 3 del PRD, 2 de Morena, uno del PES y uno de Nueva Alianza.

El Observatorio Legislativo de Quintana Roo que representa Eduardo Galaviz, analizó el trabajo de los diputados.

Con el paso de los meses comenzaron a moverse las curules hasta terminar con la extinción de la primera fracción parlamentaria de Morena, ambos diputados: Juan Ortiz Vallejo y Silvia de los Ángeles Vázquez Pech salieron oficialmente del partido por problemas con su titular estatal, en ese entonces José Luis Pech Varguez. También se retiró del PRI el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero para después convertirse en independiente.

Hasta 2018 iniciaron los movimientos al interior de la XV Legislatura, varios diputados se lanzaron a nuevas candidaturas federales y también a presidencias municipales. En esa elección se fueron del Congreso de Quintana Roo, Laura Beristaín Navarrete para ser presidenta municipal de Solidaridad, también Mayuli Latifa Martínez Simón para ocupar una curul en el Senado de la República; José Esquivel Vargas que se convirtió en presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto y Ana Patricia Peralta de la Peña que ahora es diputada federal en el Congreso de la Unión representando a Morena y dejando al PVEM.

En ese período se cambiaron de partido Emiliano Ramos Hernández para ser diputado independiente y también compitió por la presidencia municipal de Benito Juárez, y en 2019 el diputado Carlos Mario Villanueva Madrid, dejó el PES para convertirse en independiente al tener diferencias personales con el partido.

Durante el período de la XV Legislatura, los diputados aprobaron de manera inmediata 28 iniciativas de ley.

Realizaron diputados más de 300 iniciativas

A pesar de los cambios entre fracciones parlamentarias, los diputados de la XV Legislatura presentaron 313 iniciativas de ley durante los últimos tres años, de los cuales la mayoría se trataron de leyes que tenían que homologarse a nivel federal o aprobaciones a los presupuestos, actividad que se repitió en cada año fiscal.

El Observatorio Legislativo de Quintana Roo analizó el trabajo de los diputados y mencionó que de las 313 iniciativas que se presentaron el 13% fueron modificaciones a la constitución de Quintana Roo; el 12% de las iniciativas fueron leyes nuevas; el 9% fueron leyes donde se modificó la Ley de Hacienda de Quintana Roo; el 6% modificaciones al Código Penal del Estado; leyes conmemorativas fueron 6% y modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de Quintana Roo el 5% y modificaciones al Código Civil del Estado ocupó el 4% de las iniciativas, las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo ocupó el 9%; leyes que involucraban a los municipios corresponde al 5%.

Entre las leyes que más impacto tuvieron en el estado fue la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley de Movilidad de Quintana Roo, la abrogación de la conocida “Ley Borge” o Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de cambios en la ley para permitir que personas que no radican en el estado pudieran ocupar el puesto de secretario de seguridad y fiscal general.

El coordinador del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, detalló que en materia de productividad del Congreso no se tocaron leyes o iniciativas para la comunidad de la diversidad sexual, no se tocó a fondo el tema del aborto, por el contrario el trabajo del Congreso fue modificación de leyes, la mayoría de bajo impacto, además del trabajo normal que deben realizar legisladores al aprobar los presupuestos de municipios y órganos autónomos del Poder Ejecutivo.

Agregó que durante el período de la XV Legislatura, los diputados aprobaron de manera inmediata 28 iniciativas de ley que mandó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, incluso el Poder Ejecutivo mandó más iniciativas de ley que los mismos diputados divididos en fracciones parlamentarias.

Galaviz Ibarra apuntó que el único partido que trabajó todas las iniciativas durante el triénio en el poder fue el PVEM, que hicieron 19 iniciativas en grupo, lo cual no permite analizar a profundidad la productividad de los legisladores. En el caso del PAN durante el período legislativo trabajaron 6 iniciativas en grupo, del PRI también fueron 6 iniciativas, mientras que las demás fracciones parlamentarias lo hicieron de manera individual durante cada año legislativo.

El coordinador del Observatorio detalló que dentro de los análisis que hicieron a los diputados, los que más iniciativas generaron fueron: Jenni Juárez Trujillo del PRI, Carlos Mario Villanueva Tenorio, que ahora es independiente, José Luis González Mendoza del PRI y Elda Candelaria Ayuso Achach también del PRI; sin embargo, el mismo sistema de transparencia del gobierno no ofrece información sobre el estatus de las mismas iniciativas, por lo que no se sabe cuántas de las enviadas si fueron aprobadas.

Al menos tres partidos se extinguieron en la actual Legislatura, que está a punto de concluir.

ASÍ INICIO LA XV LEGISLATURA 2016

PAN

-Gabriela Angulo Sauri

-Fernando Levin Zelaya Espinoza

-Eduardo Lorenzo Martínez Arcila

-Eugenia Guadalupe Solís Salazar

-Jesús Alberto Zetina Tejero

- Mayuli Latifa Martínez Simón

PRI

-Alberto Vado Morales

-Elda Candelaria Ayuso Achach

-José Luis González Mendoza

-Leslie Angelina Hendricks Rubio

-Jenni Juárez Trujillo

- Raymundo King De La Rosa

-Juan Carlos Pereyra Escudero

PRD

-José Esquivel Vargas

-Emiliano Vladimir Ramos Hernández

-Laura Esther Beristain Navarrete

PVEM

-SantyMontemayor Castillo

-Tyara Schleske De Ariño

-José De La Peña Ruíz De Chávez

-José Carlos Toledo Medina

-Ana Patricia Peralta De La Peña

NUEVA ALIANZA

-Ramón Javier Padilla Balam

PES

-Carlos Mario Villanueva Tenorio

MORENA

-Juan Ortiz Vallejo

-Silvia De Los Ángeles Vázquez Pech

LEGISLADORES QUE CAMBIARON DE PARTIDO O SE VOLVIERON INDEPENDIENTES

Juan Ortiz Vallejo: Morena-Independiente

- Silvia De Los Ángeles Vázquez Pech: Morena-PES

-Carlos Mario Villanueva Tenorio: PES-Independiente

-Emiliano Vladimir Ramos Hernández: PRD-Independiente

-Laura Esther Beristain Navarrete: PRD-Independiente

-Juan Carlos Pereyra Escudero: PRI-Independiente

DIPUTADOS QUE SE FUERON DEL CONGRESO ANTES DE TERMINAR SU GESTIÓN

-Laura Beristaín Navarrete- PRD- Presidencia municipal de Solidaridad

-Mayuli Latifa Simón- PAN- Senadora

- José Esquivel Vargas PRD- Presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto

-Ana Patricia Peralta De La Peña- PVEM- Diputada federal

¿CÓMO TRABAJÓ LA XV LEGISLTURA EN MATERIA DE INICIATIVAS?

313 iniciativas promedio en 3 años.

13% fueron modificaciones a la constitución de Quintana Roo

12% de las iniciativas fueron leyes nuevas

9% fueron leyes donde se modificó la Ley de Hacienda de Quintana Roo

6% modificaciones al Código Penal del Estado

6% leyes conmemorativas de Quintana Roo

5% modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de Quintana Roo

4% modificaciones al Código Civil del Estado

9% fueron iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo

5% leyes que involucraron a los municipios



“Lo que nosotros queremos es primero hacer un acercamiento con la nueva legislatura para hacerles ver y saber, de que somos una organización que tiene la meta de poder saber cómo se hacen las leyes y conocer el impacto positivo o negativo que va a tener en la comunidad”.

Eduardo Galaviz Ibarra

Coordinador del Observatorio