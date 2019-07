Deja SCT-Q. Roo sin ‘chamba’ a empresas locales

En lo que va del año, el 60 por ciento de la obra carretera contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Quintana Roo ha sido adjudicada a empresas foráneas o con domicilio fiscal fuera de la entidad.

De acuerdo al portal de transparencia gubernamental, durante los primeros cuatro meses del año, el Centro SCT-Quintana Roo que preside Francisco Gómez Orozco ha adjudicado obras por recursos comprometidos en el orden de los 773 millones 698 mil 606 pesos, generando bonanza a constructores provenientes de Yucatán, Campeche, Tabasco, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, CDMX y hasta de Sonora.

De acuerdo al portal de transparencia gubernamental, durante los primeros cuatro meses del año, el Centro SCT-Quintana Roo adjudicó obras por el orden de los 773 millones 698 mil 606 pesos, de ese monto, solo 239 mdp fueron para empresas locales.

Del monto total adjudicado, 533 millones 859 mil 602.29 pesos han sido para las empresas avecindadas fuera de Quintana Roo, mientras que 239 millones 839 mil 007.50 pesos fueron para empresas locales.

Las empresas ´ganonas´

ESGO Arquitectura y Construcción, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Mérida, Yucatán, obtuvo los trabajos de reconstrucción del pavimento de concreto asfáltico mediante microaglomerado en frio en la vía Mérida - Puerto Juárez, por un monto de 10 millones 794 mil 523.21 pesos.

La empresa, cuyos socios son Eduardo Escalante Hernández y Mario Emilio Gómez Torres también se adjudicó los trabajos de reconstrucción del camino Zona Arqueológica Tulum - Punta Allen, del Km 25+000 al Km 50+000 por un monto de 29 millones 819 mil 193.50 pesos.

La empresa campechana Emulsiones Asfálticas de la Bahía, S.A. de C.V., de Sergio Fernando Martínez Aguilar, Sergio Fernando Martínez Sosa, Carlos Cuauhtémoc Martínez Aguilar y Juan Carlos Guzmán Aguilar se agenció cuatro contratos por un monto total de 86 millones 681 mil 541.21 pesos.

Uno de ellos, ampliación y modernización de la vía corta Mérida-Chetumal, tramo: Lázaro Cárdenas-Polyuc, que realizó en conjunto con Pavimentos Profesionales, S.A. de C.V. por 30 millones 998 mil 032.11 pesos.

Con domicilio fiscal en Culiacán, Sinaloa, las empresas ARRENCOSA, S.A. de C.V., propiedad de Juan Carlos Cervantes Navarro y Rafael Quintero Avendaño, se adjudicó la reconstrucción del km 237+000 al 243+500 del tramo: Tulum - Playa del Carmen de la carretera: Reforma Agraria – Puerto Juárez por un monto de 10 millones 733 mil 512.91 pesos; Pavimentos y Urbanizaciones del Noreste, S.A de C.V. de Marco Antonio Barroso Castro, ganó dos contratos por un monto de 22 millones 687 mil 622.31 pesos; y Viasfaltos Construcción y Supervisión, S.A. de C.V., María Elena López Armenta y Josefina Pérez Rivas, obtuvo 2 contratos por 22 millones 622 mil 562.49 pesos.

Contratos asignados por la SCT Quintana Roo, en su mayoría a las empresas foráneas.

Otra empresa de Culiacán, Sinaloa, que ganó contrato en la SCT-Quintana Roo es Pavimentos Tecnológicos, S.A. de C.V., de los socios David Hernández Quiñones y Arturo López Vázquez, que se obtuvo dos contratos por un monto conjunto de 18 millones 946 mil 545.83 pesos.

Y no eran la mejor oferta

En muchos de los casos no se entregaba el contrato a la mejor oferta, como en la licitación LO-009000950-E7-2019 adjudicada por 17 millones 288 mil 568.88 pesos a la empresa yucateca C.I.R. Constructora, S.A. de C.V., de Javier de Jesús Romero Osorio y Ricardo Alberto Trava Rosado, cuya oferta fue la sexta más económica.

Otro caso es el de la licitación LO-009000950-E12-2019 la obra fue adjudicada a la empresa duranguense Del Norte Infraestructura, S.A de C.V. que ofreció 19 millones 794 mil 696 pesos, pero no fue la más económica, pues había siete propuestas mejor posicionadas.

Los mismos de siempre

Entre las empresas locales figuran las mismas de siempre, como Impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo, S.A. de C.V. de Chetumal, ganó cuatro contratos por un monto de 79 millones 582 mil 330.93 pesos.

La firma de Amelia Margarita Alonso González, Joel Ignacio Mercader Rodríguez, María Guadalupe Mercader Rodríguez y Gabriela de Jesús Marrufo Gorocica, se adjudicó el contrato LO-009000950-E29-2019 la ampliación y modernización de la carretera Muna-Felipe Carrillo Puerto, tramo 157+000 al Km. 160+400, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 40 millones 853 mil 343.74 pesos.

Otro contratista que ganó contrato fue el propio Jorge Enrique Mercader Rodríguez (hermano de Joel Ignacio y María Guadalupe, socios de la empresa Impulsora de la Costa Maya de Quintana Roo) obtuvo dos contratos por 21 millones 324 mil 063.29 pesos.

Por su parte, CHACTEMAL Construcciones, S.A. de C.V., propiedad de Francisco Alejandro Uc Rivas y Nidia Rosalía Noh Flores, ganó tres contratos por un monto de 46 millones 887 mil 551.81 pesos. Uno de los contratos fue ejercido de manera conjunta con la firma campechana Marley’Is, S.A. de C.V.

Inaceptable que dejen fuera a empresarios locales: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo, Adrián López Sánchez, explicó que ha sostenido reuniones con agremiados de la construcción quienes le han confirmado que efectivamente quedan fuera en la adjudicación de obras para el estado.

El líder de la Coparmex dijo que Quintana Roo es conocido por la amplia experiencia en materia hotelera, de servicios y turismo; sin embargo, también tiene proveedores locales que son suficientes para la demanda de obra pública o proyectos de infraestructura del estado, ya que los empresarios estatales también apuestan a la proveeduría especializada.

Exhortó al Gobierno Federal a hacer partícipe a empresarios locales en las licitaciones y adjudicaciones de obra pública.

"Si bien entendemos que hay un tema relacionado con la competitividad, efectivamente hay muchos empresarios locales que cuentan con muchas capacidades pero no están siendo tomados en cuenta para generar oportunidades y tengan acceso a ese tipo de obra. Se debería procurar que las empresas en un ambiente competitivo te ganen la misma oportunidad de participar en las licitaciones o necesariamente por adjudicaciones directas o concursos que se generan afuera del estado", dijo el presidente de la Coparmex Quintana Roo. (Por Alejandra Galicia)

Se reparten el pastel

La SCT-Quintan Roo ha entregado 73 contratos en lo que va de 2019:

44 (60%) fueron para empresas foráneas

Monto: $533,859,602.29

29 (40%) fueron para empresas locales

Monto: $239,839,007.50

