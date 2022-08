Declara inexistentes el Teqroo dos procedimientos sancionadores

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), declaró inexistentes las conductas por culpa in vigilando -sin vigilar-, de la ahora gobernadora electa, Mara Lezama Espinoza y, de la ex candidata a diputada local por el Distrito 10, Kira Iris San, ya que no lograron acreditarse las conductas denunciadas.

En sesión pública presencial el Pleno del Teqroo resolvió dos Procedimientos Especiales Sancionadores; el primero de ellos iniciado por el PAN en contra de la entonces aspirante a la gubernatura, Mara Lezama Espinosa y los partidos que la postularos, Morena, PT, Verde y Fuerza por México Quintana Roo (FxMQRoo) por culpa in vigilando, que fue declarado inexistente.

El Teqroo declaró inexistente el procedimiento especial sancionador presentado por el PAN en ontra de la alianza Juntos hacemos historia por Quintana Roo, por la visita de Marcelo Ebrad a la que asistió la candidata a gobernadora, Mara Lezama

Esta queja con número de expediente PES/082/2022, pretendía acreditar que la entonces candidata a gobernadora, Lezama Espinosa, había acudido a un evento con Marcelo Ebrad Casaubón, en su calidad de Secretario de Relaciones Exteriores (SER), lo cual constituye una infracción a la normativa electoral, consistente en la asistencia indebida de servidoras y servidores públicos a eventos proselitistas.

Por unanimidad de votos, el Pleno del Teqroo declaró la inexistencia de las infracciones, ya que si bien los links verificados por la autoridad instructora –Ieqroo- acreditan la presencia de las y los denunciados a dicho evento, es menester señalar que el mismo fue realizado en día y horas inhábiles; además de que no hubo manifestaciones que fueran más allá de lo permitido por la ley.

En el expediente PES/085/2022, que fuera interpuesto por David Alfonso Cano Canul en contra de Kira Iris San y Laura Fernández Piña y la coalición Va por Quintana Roo, por infracciones a la normativa electoral, el Pleno, por unanimidad de votos determinó declarar la inexistencia de las conductas denunciadas.

Las autoridades establecieron que, luego de realizar un análisis integral y sistemático a las constancias y autos que obran en el expediente no se acreditó la vulneración a la normativa electoral en ninguno de los apartados de la citada queja, por lo que se determinó la inexistencia del asunto reclamado. .

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!