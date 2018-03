“Debemos hacer funcionar lo que ya tenemos”

Yaris Anaya/Diario La Verdad Cancún.- Andrea nació en la Ciudad de México, donde estudió la carrera en medicina, especializándose en psiquiatría y haciendo un posgrado en medicina de alta especialidad, ejerciendo su conocimiento desde hace 8 años en Quintana Roo, lugar donde vive actualmente. Andrea Vilchis Águila cuenta con más de 15 años de experiencia como psiquiatra y actualmente encabeza la asociación quintanarroense de psiquiatría, labor que le ha permitido brindar ayuda médica a miles de pacientes a través de consultas, pláticas e información acerca de las enfermedades de salud mental. ¿Qué funciones ejerce en base a su especialidad? De manera privada doy consultas, de manera altruista presido la asociación quintanarroense de psiquiatría y soy vocal en el colegio médico del estado. Tenemos programas mensuales permanentes donde ofrecemos pláticas a doctores, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y público en general. ¿Qué hace dentro de la asociación que dirige? Prácticamente trabajo social a través de consultas gratuitas, promoción, prevención y pláticas para público en general, apoyamos a dependencias médicas del gobierno y privadas. ¿Cómo está conformada la asociación? La asociación que está por cumplir 15 años y que trabaja de manera independiente sin fines de lucro cuenta actualmente con 9 miembros especialistas en psiquiatría, en Quintana Roo solo existen 18 médicos psiquiátricos, aunque de esos 18 solo 9 conformamos la organización. ¿Estadísticamente cómo están los casos en Quintana Roo en el tema de la salud mental? Recientemente expuse mi informe anual que reporté al colegio médico del estado, y este año que llevo como presidenta dimos atención en consulta a 1700 personas, tanto en instituciones privadas como municipales. ¿Existe alguna probabilidad que podamos tener en Quintana Roo un hospital psiquiátrico? El tema de este proyecto se ha venido hablando desde hace muchos años, sin embargo yo no lo considero conveniente, la organización mundial de la salud recomienda que este sector sea atendido en hospitales generales como cualquier otro paciente, esto con la finalidad de no estigmatizar la enfermedad y aislar a las personas que manifiestan el déficit mental. Lo ideal es que con lo que tenemos se pueda crear un pabellón de psiquiatría, explotar la infraestructura que ya existe como el hospital general y dar atención como a cualquier otro padecimiento. ¿Cómo canalizan a este sector sino existe un hospital psiquiátrico? El hospital general de Cancún ya tiene atención en este sector en 2 turnos, matutino y vespertino, el IMSS y el ISSTE también lo tiene pero no cuenta con especialistas, no es suficiente el servicio de salud mental, hay mucha deficiencia de atención y otro factor que afecta es el estigma de la sociedad, gran impedimento para que los pacientes busquen ayuda.

Andrea lleva 1 año como presidenta de la asociación quintanarroense de psiquiatría y ha dado apoyo a miles de personas tanto en consultas como en información acerca de este padecimiento.