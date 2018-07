Debate político 2018 impulsa nuevas oportunidades para los jóvenes.

El gobierno del estado, a través del Instituto Quintanarroense de la Juventud de (IQJ), realizó el “Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 2018”, en Cozumel en el Auditorio de la Escuela CONALEP Plantel Cozumel.



Atendiendo a la actual administración estatal del Poder Ejecutivo a través del IQJ de la Juventud convocaron para participar en el concurso juvenil “Debate Político 2018”, con el fin de promover la cultura de participación y expresión responsable, informó Fernando Méndez Santiago.



En la categoría “A” de 12 a 15 años la ganadora del primer lugar es Teresa Azalia León Álvarez y en segundo lugar lo ocupó el joven Humberto Hernán Cabrera Silvestre; En cuanto a la categoría “B” en la edad comprendida de 16 a 19 años, ocupó el primer lugar Ángela Mariana Badillo Rodríguez, el segundo lugar lo ganó Joshua Rodríguez Manzur y en tercer lugar quedó el joven Neftaly Uch Uc.



La categoría “C” para los jóvenes de 20 a 24 años el ganador del primer lugar lo ocupó Pablo Eduardo Ramírez Sánchez, el segundo lugar lo obtuvo William Jesús Coh Canul y el tercer lugar en esta categoría se lo llevó a casa Antonio Mora Velueta y en cuanto a los jóvenes entre 25 y 29 años de edad pertenecientes a la categoría “D” ocupó el primer lugar el joven Jordán Polanco Herrera.

“Se trabaja para que la intervención juvenil tenga peso en la regencia no solo del estado si no del país; estas son las plataformas, los espacios propicios para no solo exponer, nutrir ideales, si no para concretar y generar cambios e impactos positivos”, afirmó el titular