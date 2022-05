Debate La Verdad

Estás son las respuestas a la pregunta del día de Debates La Verdad

En materia educativa la inversión y las acciones deben ser permanentes. La pandemia por covid-19, que durante dos años golpeó este sector en Quintana Roo, ha provocado que los planteles educativos presenten daños por falta de mantenimiento y robos. ¿Qué tiene que hacer el siguiente gobierno estatal?

Las propuestas de las y los candidatos a la gubernatura son diversas e incluyen tanto a padres de familia como a autoridades de otros niveles de gobierno, en un esfuerzo que debe considerarse en conjunto si se quiere avanzar rápido en la recuperación de esos espacios.

En Debates La Verdad continuamos con el tema de Educación y esta es la cuarta pregunta:

Pregunta del día

Luego de la pandemia, cientos de escuelas en Quintana Roo se encuentran en mal estado, ¿en cuánto tiempo su gobierno se compromete a dejarlas en óptimas condiciones y cómo le hará?

Mara Lezama

"Luego de los estragos del covid, la economía en el mundo se está recuperando poco a poco. Quintana Roo no es la excepción. Una vez que asumamos la administración estatal, y tan pronto sepamos las condiciones reales de los centros educativos, una parte sustantiva estará destinada para el mejoramiento de los mismos. En este proceso requeriremos de la participación conjunta de madres y padres de familia, profesores y funcionarios de la educación estatal".

Laura Fernández Piña

"En mis primeros 100 días de gobierno vamos a rehabilitar todas las escuelas públicas. Hoy en día hay escuelas que no tienen baños habilitados, que no tienen agua, que no tienen drenaje, que no tienen electricidad, que no sirven los ventiladores. Vamos a rehabilitarlas porque hay una gran deserción escolar, de por sí, y es importante rehabilitarlas y fomentar que nuestros niños vuelvan a clases presenciales".

José Luis Pech

"Todo nuestro sistema educativo necesita terapia intensiva. Vamos a buscar los apoyos federales e internacionales para dejar en perfectas condiciones los planteles afectados por los dos años de pandemia y poder volver a la normalidad en condiciones dignas. En los primeros 100 días de mi gobierno me comprometo a entregar los primeros resultados, así como un diagnóstico y el plan de acción para rescatar la educación pública en Quintana Roo".

Leslie Hendricks

"Vamos a lanzar un programa de reparación de escuelas dañadas durante la pandemia, con ayuda de las comunidades y el sector privado. Habrá incentivos fiscales para las empresas que donen fondos, equipo o personal para la reparación de los planteles, y habrá remuneraciones para la ciudadanía involucrada en los trabajos de rehabilitación. El gobierno estatal también pondrá la parte que le toca. Durante mi mandato, el gobierno dejará de invertir en gastos inútiles e innecesarios y elevará sustantivamente la inversión en educación pública".

Nivardo Mena Villanueva

"Desde luego que la educación es un programa o proyecto prioritario, pero también hay otros proyectos y necesitamos entrar para ver con cuánto contamos y, por qué no, hasta de lo nuestro, para que de las escuelas realmente sean dignas".

EL DATO ELECTORAL

El 21 de mayo será el debate de las y los candidatos a la gubernatura. Hablarán de sociedad y gobierno, economía, seguridad, así como de combate a la corrupción y transparencia.