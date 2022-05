Debate La Verdad

Estás son las respuestas a la pregunta del día de Debates La Verdad

Con el impacto de la pandemia de covid-19 y el cierre obligatorio de escuelas, el aprendizaje a distancia no tuvo los resultados esperados y, por el contrario, miles de estudiantes desertaron. En Quintana Roo, la cifra ascendió a 50 mil en dos años, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval).

Implementar acciones para que los niños y adolescentes retornen a las aulas debe ser prioridad del próximo gobierno de Quintana Roo, si se quiere reducir la brecha de conocimientos perdidos.

Esta es la segunda pregunta del rubro educativo para las y los candidatos a la gubernatura

Pregunta del día

50 mil alumnos de nivel básico abandonaron sus estudios en Quintana Roo, ¿qué acciones tomará su gobierno para regresarlos a las aulas?

Mara Lezama

"Vamos a reforzar y fortalecer la estrategia S.O.S. Educación Quintana Roo para localizar y recuperar a los alumnos matriculados que por alguna razón siguen ausentes. Así también, una vez que seamos gobierno, tenemos que hacer una evaluación de cómo se encuentra la matrícula escolar y, dependiendo de ello, seguir implementando estrategias para regresar a los estudiantes a las aulas".

Laura Fernández Piña

"Hay una deserción escolar en todo el estado, en todos los niveles, y creo que parte importante de poder regresar a los alumnos a las escuelas es rehabilitarlas para empezar. Vean cómo están hoy por hoy todas las escuelas, hay escuelas que están vandalizadas, que por el confinamiento no se les dio mantenimiento, no sirven los baños de unas, otras no tienen agua, no tienen luz y es un problema; por ello, en los primeros cien días de mi gobierno vamos a rehabilitar primero todas las escuelas".

José Luis Pech

"Vamos a reorganizar las finanzas para que los servicios públicos fundamentales se ofrezcan con toda la cobertura, así sean de salud, así sean de educación. Esto procede para todos. Vamos a ampliar la cobertura para que ningún muchacho se quede sin la oportunidad de estudiar".

Nivardo Mena Villanueva

"Desde luego que vamos a hacer recorridos, vamos a trabajar con las colonias, en cada lugar o comunidad apartada, porque efectivamente el efecto de la pandemia fue devastador para las familias, para la educación, y creo que tenemos que empezar a trabajar y reforzar toda esta situación".

Leslie Hendricks

"No podemos permitir que los alumnos que se vieron obligados a abandonar la escuela durante la pandemia pierdan el derecho a la educación de manera permanente. El programa de escuelas de tiempo completo abonará a este fin, pues liberará la carga económica para los padres y madres de familia, al proporcionar desayunos y almuerzos calientes y saludables a sus hijos. Además, pondremos en marcha un ambicioso programa de becas para estudiantes de educación básica".

