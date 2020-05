De película; detienen a 12 integrantes de “Los Pelones” en Quintana Roo

Un grupo de 12 personas fueron detenidas en Playa del Carmen, Quintana Roo, mismos que supuestamente pertenecen a la célula delictiva conocida como “Los Pelones” a quienes se les atribuye ejecuciones, robos, secuestros y extorsiones; a estos sujetos se les halló droga, armas de fuego y basculas.

En este fuerte operativo, elementos de la Policía Quintana Roo fueron los encargados de detener a estas personas; los sujetos fueron asegurados la tarde de ayer en su base de operaciones ubicada en una zona de invasión al sur de la ciudad, además entre ellos está también su líder, aunque está información aún no ha sido confirmada.

El presunto líder es alias “Jair”, mientras que los otros 11 fueron identificados como Jesús Guadalupe G. de 23 años de edad; Jorge Alberto G. de 37 años; Bernardo Enrique C. de 42 años; Karime C. de 27 años; Gabriel G. de 33 años; Ingrid H. de 24 años; José Luis G. de 27 años; Estefanía C. de 21 años; Jorge V. de 20 años; Oswaldo C.de 39 años; Juan Carlos L. de 28 años y Leonardo C. de 32 años.

Caen "Los Pelones" en Playa del Carmen, Quintana Roo

Afortunadamente y bajo las estrategias del Mando Único, los oficiales lograron evitar que haya detonaciones de arma de fuego, lesionados e incluso vidas que lamentar, aunque, los sujetos cuando escucharon las patrullas intentaron huir, pero fueron alcanzados y detenidos; ahora están en espera de su situación jurídica.

Durante la detención, los uniformados lograron asegurarles una pistola calibre .45 y otra de 9 milímetros, un chaleco antibalas, tres radios, tres armas punzocortantes, tres básculas grameras y 100 dosis de marihuana.

Hay que destacar que las autoridades sospechan que en ese lugar realizaban sus torturas y ejecuciones, pues se les encontró una tabla en forma de remo, dos machetes, así como un cuchillo, pero aún no hay nada oficial, lo cierto es que se dedicaban al narcomenudeo y hechos de alto impacto en la ciudad de Playa del Carmen.

Hasta el momento las investigaciones continúan para tratar de llevar a estos sujetos a la cárcel, pero eso se determinará en los próximos días.