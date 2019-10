¡De película! Mujer olvida quien es y usan las redes para encontrar a familiares

A través de una página de Facebook, se ha viralizado la petición a la ciudadanía para localizar a los familiares de una persona de la que se desconocen sus datos, y se encuentra hospitalizada.

De acuerdo al texto que acompaña la fotografía de la mujer herida, desde que se le encontró indispuesta en vía pública, no se ha podido obtener ningún dato sobre su identidad.

La persona en cuestión se encuentra internada en el Hospital General Dr. Jesús Kumate Rodríguez desde hace algunos días y dice no recordar ningún nombre o número telefónico que ayude a localizar a algún familiar.

"Solicitamos de su apoyo para compartir la siguiente información y dar con los familiares de esta persona del sexo femenino quien se encuentra hospitalizada, no sabemos cómo localizar a su familia y no hay quien la reconozca. Se encontró en la vía pública sin ninguna identificación y no se sabe si su residencia es aquí o en otro lugar del país", dice el texto publicado en Facebook.

Las características de la extraviada son las siguientes: Tez morena clara, complexión media, cejas pobladas y estatura media. No recuerda ningún dato y se encuentra bajo constante supervisión médica.

Según la información proporcionada por medio de la publicación, las personas que crean saber algo o tener algún dato para dar con la identidad de dicha persona o la de sus familiares, tendrán que hacerlo directamente a la oficina de Jefatura de Trabajo Social del hospital, para luego dar paso al papeleo correspondiente, el cual tiene como objetivo principal verificar que realmente conocen a la paciente.

Minutos después de realizar esta publicación los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, entre los cuales destacaba la necesidad de difundir en otros grupos ciudadanos la imagen de la mujer, mientras que otros destacaban la necesidad de involucrar a las autoridades correspondientes.