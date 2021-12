De nuevo en la Sm 107 de Cancún; camión recolector de la basura no ha pasado

Parece que se está volviendo costumbre la falta de recoja de basura en Cancún en especial la Supermanzana 107, pues por tercera vez consecutiva vecinos han reportado acumulación de desechos y riesgo de infección; por ello es que de manera urgente suplican la intervención de la autoridad municipal para presionar a la empresa recolectora a realizar su trabajo.

La zona afectada es la que se ubica en la manzana 23, sobre privada Nacax con La Selva, donde a simple vista se logra observar diversos objetos, aspas de lavadoras, cajas de cartón, vasos de unicel y plástico, platos de unicel, botellas de vidrios, latas de cerveza, bolsas de cartón y desperdicios de comida.

Esto ha generado en la comunidad inconformidad, ya que del montículo desprende mal olor y eso provoca que los perros de la calle rompan las bolsas negras regando en el piso asfáltico todo lo antes citado, además, hay riesgo de proliferación de mosquitos; hasta la redacción de esta nota, la basura aún no ha sido recolectada.

Ninguna autoridad ha resuelto el caso

De nuevo en la Sm 107 de Cancún; camión recolector de la basura no ha pasado

En este sentido, las otras dos ocasiones que los residentes denunciaron el mismo problema fue en la zona manzana 32, lote 14, allí durante varios días e incluso semanas, Red Ambiental, empresa que tiene la concesión, no pasaba a tiempo e incluso no se llevaba todos los sacos, según, porque no pueden llevar todo lo que está allí.

Por ello es que ante esta situación procedieron a denunciarlo ante el ayuntamiento y después de varios días, resolvieron el problema, lo que ocurrió es que en la zona no solo había basura doméstica, sino también colchones, artículos de madera, fierra y plástico, es decir, era chatarra, eso fue removido por Servicios Públicos.

Por último, en varias ocasiones este medio de comunicación ha informado sobre las diversas quejas de la ciudadanía con respecto a la recoja de basura, los cuales cada día se siguen registrando más casos en este destino turístico, la Sm 259, Villas Otoch Paraíso, es la más afectada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.