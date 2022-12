De Bacalar a la NASA, la historia de Eduardo Hoy Canul.

Eduardo Hoy Canul es un estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Chetumal. Fue seleccionado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para participar en el International Air and Space Program, en Alabama, Estados Unidos, este otoño.

El joven nativo de la comunidad de Reforma, ubicada en el municipio de Bacalar, fue uno de los 60 seleccionados de todo el mundo en ingresar a este prestigioso programa, gracias a su prototipo de dron para recolectar, reciclar y reutilizar piezas de basura espacial que causan daños a los satélites, lo que permitiría reducir costos y crear una conciencia de reciclaje espacial.

El estudiante narró que desde pequeño era muy curioso y preguntaba todo. Esa curiosidad le permitió abrirse paso en diferentes áreas y adentrarse en los misterios del cielo, el espacio y las estrellas.

“Eso permitió despertar una parte de mí para poder descubrir las cosas y llegar a hasta este punto de formar parte del programa de la NASA”, dijo.

Su experiencia

Eduardo Hoy Canul estuvo nueve días en Estados Unidos y el programa en el que participó tuvo una duración de seis días. Una vez terminado, regresó a Quintana Roo.

“Describiría mi experiencia como magnífica, asombrosa. Me encantó mucho todo lo que hicimos y, sobre todo, convivir con personas que tenían la misma pasión que yo. Creo que eso hizo la experiencia más amena”, contó.

Su estadía se dividió en dos partes fundamentales. “Primero fue la realización de un proyecto con el reto que nos dio el programa, y la segunda parte fue un curso y un taller para tener un entrenamiento para astronautas. Fueron experiencias nuevas, sobre todo pilotear, nunca lo había hecho, pero fue increíble la experiencia”.

Aunque tuvo una ligera dificultad por el idioma, esto no impidió disfrutar del viaje. “El inglés no se me da tan bien como a otras personas que les sale muy nato, pero desde que me enteré de la convocatoria y estuve investigando, me comprometí durante un año a prácticas intensivas. Ahora puedo comprender la mayoría, pero al momento de hablar se me dificulta mucho”.

También dijo sentirse bendecido y estar muy agradecido porque hubo muchas personas que lo ayudaron en su proceso hasta llegar a la NASA.

“Cuando me entero que fui aceptado, desde el principio era todo un reto por el costo del programa. Hice ventas, rifas, mucha gente me ayudó. El Gobierno del Estado me ayudó en gran parte, prácticamente me ayudó con la inscripción y por parte de la escuela me ayudaron con los boletos de avión, con el trámite de la visa y todo eso. Hubo muchas instituciones, asociaciones civiles que fueron parte de esto y me siento muy agradecido con ellas”.

El dron recolector

Como el International Air and Space Program de la NASA buscaba proyectos que resolvieran problemas espaciales, el suyo fue seleccionado.

Como a él le gusta mucho la tecnología, la ciencia, el espacio y el cuidado del ambiente, se topó con el tema de la basura espacial, vio que era un tema muy relevante que casi no se toma en cuenta, así que optó por abordarlo con su proyecto de dron enfocado en la eliminación de las piezas espaciales.

“Mi propuesta fue realizar un dron que pueda funcionar de forma autónoma y que pueda contar con sensores para recolectar los pedazos de basura que hay y, si existe a posibilidad, reciclar. Esta es la forma en la que operaría el dron”.

Agregó que, si existe la posibilidad, tal vez su proyecto se pueda implementar en un futuro no muy lejano, pero tendría que adentrarse un poco más en la investigación, componentes y diseño para proponerlo. Una vez hecho eso, dijo que con esa parte del programa existe la posibilidad de que pueda, si el trabajo es bueno y correcto, darse tal desarrollo.

Sin embargo, este proyecto con el que participó en la NASA “solo es la forma en que eres seleccionado y ya luego realizamos otro proyecto en equipos estando allí, que fue el proyecto final, en donde los equipos ganadores tuvieron la oportunidad de poder desarrollar más a fondo el reto”.

En esa estadía, Eduardo Hoy Canul compartió experiencias con estudiantes de Chile, España, Israel y Polonia. “Mi equipo tuvo la fortuna de estar entre los primeros tres lugares y estamos con una propuesta para poder desarrollar un nanosatélite para ser lanzado. Los participantes que estuvimos nos estamos poniendo de acuerdo para ver la posibilidad desarrollarlo, y al siguiente año hacer la propuesta y ver qué pasa con el programa de IASP en conjunto con la NASA”.

¿Qué sigue tras volver de la NASA?

El estudiante de Ingeniería Eléctrica reveló que tiene muchos objetivos en mente, tras su regreso a Quintana Roo, pero tendría que ordenarlos porque tal vez le sería imposible hacer todo, por lo menos en corto tiempo.

“Por ahora estoy realizando mi servicio social, voy a enfocarme en la etapa final de mi carrera, estoy desarrollando mi tesis, que es sobre materiales avanzados para creación de paneles solares y almacenamiento de energía de baterías”, señaló.

Afirmó que se preparará más porque le gustaría tener la posibilidad de aplicar para becas y maestrías en el extranjero. Uno de sus planes a futuro, no muy lejano, es crear una fundación para ayudar a la educación de los niños en su comunidad, especialmente enfocada en las áreas de ciencia y tecnología.

Un consejo personal

A este estudiante le ha servido mucho una frase que dice: Sueña tan grande como puedas. Con esto en mente tiene un panorama nuevo que le ayuda a cumplir objetivos que parecen imposibles.

“Les diría a los estudiantes que no importa su edad, sus condiciones, dónde hayan nacido, que lo más importante es que crean en ellos mismos y que ellos sepan que pueden lograr grandes cosas donde sea que estén. Les diría, en general, a todas las personas, que perseveren siempre”.

