De 266 promesas, Peña Nieto cumplió sólo 110, afirman

A pesar de que ante Notario Público se comprome­tió a cumplir cada uno de sus 266 compromisos de campaña, de acuerdo a especialistas sólo cumplió 110 promesas, es decir un 40 por ciento de ellas.

Como se recordará el principal lema de su campaña fue “Te lo Fimo y te lo Cumplo” y se utilizó la imagen de un gobernador exitoso en el estado de México. Ahora a seis años de distancia, todo resultó un fiasco.

A una semana de que se retire según sus propias palabras al estado de México y no al extranjero como es un secreto a voces, se encuentra más solo que un fantasma, e incluso tiene que cobijarse en el presi­dente electo, Andrés Manuel López Obrador, ante la tormenta que viene.

Hace unos días felicitó a sus principales secretarios, más de uno pagará los platos rotos, pero por lo pronto entre las promesas y millonarios gastos que se hicieron y se fueron a la basura están: Tren transpeninsular Mérida–Punta Venado; Centro de convenciones de Córdoba; y el Tren rápido Querétaro-CDMX.

Cabe destacar que dichos 266 compromisos del mandatario saliente no se encuentran en la página oficial (http://www.gob.mx/presidencia/), por lo que los ciudadanos no tienen acceso al grado de su cumpli­miento. Datos recabados a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Perso­nales (INAI) reconocen hay rezago, pero no explica cuál es la razón para ello.

Entre los compromisos que dejó de cumplir a nivel nacional destacan: La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, como organismo autónomo. La salien­te administración se caracterizó por escándalos como: la “Casa Blanca”, Oceanografía y OHL, entre otros.